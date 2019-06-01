СМИ сообщили подробности ДТП, в котором погиб Рейес

Стали известны подробности ДТП, в результате которого погиб бывший полузащитник сборной Испании по футболу Хосе Антонио Рейес.

Как сообщает Diario de Sevilla, авария произошла на трассе A-376 по дороге из Севильи в Утреру. Спортсмен находился за рулём автомобиля, который впоследствии вылетел с дороги и загорелся. Причиной произошедшего могло стать превышение скорости.

Отмечается, что на заднем сиденье машины Рейеса находился его двоюродный брат, который скончался на месте. В автомобиле также был ещё один человек. Ему удалось выжить, несмотря на серьёзные травмы.

За сборную Испании Рейес провёл 21 матч и забил четыре мяча. Он известен по своим выступлениям за такие команды, как «Севилья», «Арсенал», «Реал» и «Атлетико».

Ранее сообщалось, что финал Лиги чемпионов начнётся с минуты молчания в память о Рейесе.