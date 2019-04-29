«Оставил о себе только хорошие воспоминания»: что известно о гибели футболиста сборной Чехии Шурала

В ночь с воскресенья на понедельник недалеко от турецкого города Аланья в ДТП погиб футболист сборной Чехии и местного «Аланьяспора» Йосеф Шурал. Микроавтобус, в котором он вместе с партнёрами по команде возвращался домой после гостевого матча, съехал с дороги, правая часть автомобиля получила серьёзные повреждения. Нападающий был доставлен в больницу, однако медикам не удалось его спасти. Свои соболезнования выразили вратарь «Арсенала» Петр Чех и экс-полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик.

«Оба водителя заснули»

Пресс-служба «Аланьяспора» подтвердила гибель игрока турецкого клуба и сборной Чехии Йосефа Шурала. Микроавтобус, в котором помимо него находились защитники Стивен Кокер, Вандерсон Карнейро и Велинтон Соуза, полузащитник Айзек Саки, а также нападающие Джалма Кампуш и Паписс Сиссе, попал в ДТП в ночь с воскресенья на понедельник.

Трагедия произошла после матча турецкой Суперлиги, в котором «Аланьяспор» встречался с «Кайсериспором». Прямой самолёт в Аланью был отложен на восемь часов. Некоторые футболисты остались переночевать в Кайсери, однако семеро легионеров приняли решение арендовать автомобиль марки Mercedes, чтобы быстрее добраться до дома. Путь из одного города в другой должен был занять около семи часов.

За пять километров до места назначения водитель транспортного средства потерял управление, машина съехала с дороги. Самый сильный удар пришёлся на его правую часть. Предполагается, что дверь микроавтобуса открылась и Шурал оказался снаружи. Он получил многочисленные травмы головы и других частей тела. Товарищи по команде попытались оказать ему первую помощь до приезда медиков.

Все футболисты были незамедлительно направлены в местную больницу, однако врачам не удалось спасти его жизнь. Сообщается, что состояние остальных игроков в настоящий момент оценивается как стабильное.

«Похоже на плохую шутку, до сих пор не могу поверить. Если бы только можно было что-то сделать. Наши пострадавшие товарищи находятся в стабильном состоянии, но психологически им очень тяжело», — цитирует вратаря «Аланьяспора» Хайдара Йилмаза The Guardian.

Транспортное средство было отправлено на экспертизу, а участники ДТП допрошены правоохранительными органами. Позднее президент клуба Хасан Чавушоглу сообщил о первых итогах расследования.

«Согласно информации, которую я получил от начальника полиции, в машине было два водителя и оба заснули», — цитирует функционера Daily Sabah.

По словам представителей «Аланьяспора», в Турцию уже прибыла супруга и дочери Шурала. Его тело будет отправлено на родину во вторник или среду.

«Это трагедия для всех»

Трагедия глубоко потрясла весь футбольный мир. Соболезнования в связи с гибелью Шурала выразили чешские «Слован» и «Спарта», в которых нападающий провёл шесть и два года соответственно, испанская «Барселона», голландский «Аякс», а также ведущие турецкие коллективы. В местной федерации сообщили, что ближайшие встречи Суперлиги начнутся с минуты молчания в память о чешском спортсмене.

«С 29 апреля по 6 мая 2019 года в связи с гибелью игрока футбольного клуба «Аланьяспор» Йосефа Шурала все матчи лиги будут начинаться с минуты молчания. Мы сожалеем о его смерти, а также выражаем соболезнования всем его родственникам и близким», — говорится в заявлении организации.

В 2013 году Шурал дебютировал за сборную Чехии в товарищеском матче с Канадой. Единственный мяч за национальную команду он забил в ворота Нидерландов в отборочном турнире чемпионата Европы — 2016. В результате Йосефу довелось сыграть и в финальной стадии турнира.

На родине многие с теплотой вспоминают футболиста. По словам главного тренера сборной Чехии Ярослава Шилгавы, Шурал всегда был «скромным и честным».

«Я знал Пепу, ещё когда он играл клубе «Слован». Он был скромным и честным парнем и оставил о себе только хорошие воспоминания. Эта новость меня потрясла. Это потеря не только для чешского футбола, но в первую очередь для его близких. Выражаю искренние соболезнования его семье», — рассказал специалист.

Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик также с большой теплотой вспомнил Шурала, с которым зачастую пересекался на поле в чемпионате Чехии.

«Конечно, это трагедия для всех. Он был командным человеком, в жизни следил не только за собой, но и за другими. Сегодня многие люди думают о себе, а этот человек всегда заботился об остальных на поле. Он был хорошим капитаном, лидером «Спарты» в одно время. Может быть, за это его и любили», — приводит слова Ярошика Sport24.

Он добавил, что последний раз общался с нападающим три года назад, однако от этого горечь потери не уменьшается.

«Это был талантливый футболист, семья у него, он ещё совсем молодой. Тяжело говорить на эту тему», — признался Ярошик.

На гибель нападающего отреагировал и его бывший партнёр по национальной команде Петр Чех.

«Грустные новости пришли сегодня утром. Глубочайшие соболезнования семье и близким. Покойся с миром», — написал голкипер в Twitter.

Субботний матч между «Спартой» и «Слованом» также начнётся с минуты молчания.