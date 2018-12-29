Алексей Парамонов, Сергей Литвинов, Мария Буэно: кого потерял спортивный мир в 2018 году

В 2018-м ушли из жизни старейший из ветеранов московского футбольного «Спартака» Алексей Парамонов, обладатель рекорда Олимпийских игр в метании молота Сергей Литвинов, 19-кратная чемпионка турниров Большого шлема Мария Буэно и другие известные атлеты, тренеры и спортивные функционеры. Кого лишился мир спорта в уходящем году — в материале RT.

Легенда «Спартака»

24 августа 2018 года российский футбол потерял своего старейшего ветерана. В возрасте 93 лет ушёл из жизни Алексей Парамонов. Спустя несколько недель после домашнего чемпионата мира легендарный игрок «Спартака» был доставлен в больницу, где впоследствии и скончался.

Свою футбольную карьеру Парамонов начал сразу после войны. В Великую Отечественную он работал на военных заводах. Из команды «Строитель» молодой спортсмен перешёл в ВВС, а затем оказался в рядах красно-белых. Причём в переходе ему посодействовал известный комментатор Николай Озеров — именно он посоветовал руководству клуба взять этого игрока.

В составе московского «Спартака» Парамонов провёл 12 лет, в течение которых четыре раза становился чемпионом СССР и дважды поднимал над головой Кубок страны. Для полузащитника он обладал неплохим голевым чутьём, отметившись 73 забитыми мячами в 302 встречах. В составе национальной команды он выступал в период с 1954 по 1957 год и стал обладателем золотой медали Игр в Мельбурне.

В 1959 году Парамонов завершил карьеру футболиста и решил попробовать себя на тренерском поприще. На протяжении более чем 20 лет он работал в штабе сборной СССР разных возрастов, а также тунисского «Этуаль дю Сахель». В период с 1981 по 1991 год он занимал должность ответственного секретаря в Федерации футбола страны, а после — председателя комитета ветеранов РФС.

«Алексей Александрович был и навсегда останется настоящей легендой отечественного спорта, кумиром многих поколений любителей футбола, болельщиков клуба «Спартак», — говорится в телеграмме президента России Владимира Путина, который выразил соболезнования родным и близким Парамонова.

Алексей Парамонов

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Рекордсмен Олимпийских игр

С детства Сергей Литвинов увлекался спортом, уделяя много времени занятиям футболом и борьбой, но наибольших успехов достиг в метании молота. В этом ему помог заслуженный тренер СССР Игорь Тимашков, который ещё в школе заметил талант юного Сергея. Звёздным часом для спортсмена стали Олимпийские игры в Москве, на которых он завоевал серебряную медаль, уступив лишь своему соотечественнику Юрию Седых.

Из-за решения Советского Союза бойкотировать Олимпиаду в Лос-Анджелесе свой второй шанс завоевать золото Игр Литвинов получил лишь в 1988 году. Он с блеском воспользовался этой возможностью и занял в Сеуле первое место, установив новый рекорд соревнований (86,04 метра). Данное достижение до сих пор не побито.

В активе Литвинова также значатся две победы на чемпионатах мира. При этом особенно примечательным является турнир 1983 года, на котором Сергей в очередной раз столкнулся со своим многолетним соперником — Юрием Седых. После поражения на Олимпиаде в Москве Литвинов наконец взял долгожданный реванш, почти на два метра превзойдя результат Юрия.

Литвинов продолжал выступать вплоть до 35 лет. К этому моменту он представлял национальную команду России, в составе которой стал чемпионом Европы 1993 года. Но на первенстве планеты в Штутгарте Литвинов стал лишь седьмым. После этой неудачи он принял решение уйти из спорта.

В последние годы легендарный метатель молота занимался тренерской работой, в частности сотрудничал со своим сыном, Сергеем Литвиновым — младшим. Спортсмен скончался 19 февраля в Сочи в возрасте 60 лет. По пути на базу команды он внезапно почувствовал себя плохо и упал с велосипеда. Работники скорой помощи прибыли в максимально короткие сроки, но не смогли спасти жизнь прославленного легкоатлета.

Сергей Литвинов-старший

РИА Новости

© Юрий Сомов

Королева корта

Летом ушла из жизни легендарная Мария Буэно. Бразильская теннисистка достигла огромных успехов как в одиночном, так и в парном разрядах, выиграв за свою карьеру 19 турниров Большого шлема и огромное число соревнований разного уровня.

У представителей семьи Буэно теннис был, что называется, в крови. Её мать и отец выступали на полупрофессиональном уровне, а брат даже представлял национальную команду страны в Кубке Дэвиса. Неудивительно, что Мария тоже решила попробовать себя в этом виде спорта и уже в раннем возрасте добилась огромных успехов. В неполные 15 лет она стала победительницей и юниорского, и взрослого чемпионатов Бразилии, а четыре года спустя впервые выступила на соревнованиях в Европе.

Первый сверхуспешный этап карьеры Буэно начался в 1958 году. В паре с американкой Алтеей Гибсон она завоевала свой первый титул на турнире Большого шлема в Лондоне. Затем она добавила в послужной список и победы в одиночном разряде, выиграв подряд Уимблдон и US Open. А в 1960-м навсегда вписала своё имя в историю тенниса. Бразильянка завоевала Большой шлем в парном разряде и, таком образом, за год взяла верх на всех четырёх крупнейших теннисных соревнованиях.

В 1961 году Буэно была вынуждена приостановить свою карьеру. После «Ролан Гаррос» спортсменка заболела гепатитом, из-за которого провела вне корта почти восемь месяцев. Вернувшись, Мария подтвердила свой статус одной из самых успешных теннисисток в истории, завоевав ещё десять титулов на турнирах Большого шлема (четыре — в одиночном разряде, шесть — в парном).

В последние годы карьера бразильской теннисистки была осложнена травмой руки. Сыграл свою роль и уход из спорта её давней соперницы — легендарной Маргарет Джин Корт, которая за свою карьеру выиграла 62 турнира Большого шлема. Видимо, после этого бразильянка потеряла интерес к игре.

Примечательно, что за свои невероятные заслуги Буэно была включена в Международный зал теннисной славы ещё за два года до окончания карьеры — в 1978 году.

Буэно ушла из жизни 8 июня в возрасте 78 лет. В последние годы она боролась с тяжёлым заболеванием — раком ротовой полости. За два дня до смерти спортсменку доставили в больницу, но спасти не смогли. Её память почтили перед финальным матчем женского одиночного турнира «Ролан Гаррос» — на протяжении минуты на корте Филиппа Шатрие звучали аплодисменты в её честь.

Мария Буэно несет олимпийский огонь перед стартом ОИ-2016

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Летние олимпийские виды спорта

В 2018 году мировой спорт лишился многих прославленных атлетов, многократных чемпионов своих стран, мира и Европы, а также призёров Олимпийских игр.

6 апреля ушёл из жизни прославленный тяжелоатлет Александр Курлович. За свою карьеру уроженец Гродно установил 12 мировых рекордов, четырежды завоёвывал золотые медали на чемпионатах мира и дважды — на Олимпийских играх. Скончался в возрасте 56 лет от сердечной недостаточности.

22 ноября не стало двукратного олимпийского чемпиона Сослана Андиева. После окончания своей грандиозной спортивной карьеры, он стал известным тренером, а затем занимал должность министра спорта Северной Осетии.

Сослан Андиев

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16 августа в возрасте 49 лет ушла из жизни прославленная гимнастка Елена Шушунова. Она является двукратной победительницей Олимпийских игр и пятикратной чемпионкой мира. Причиной смерти прославленной спортсменки стала пневмония.

19 февраля скончался прославленный спортсмен и заслуженный тренер по академической гребле Юрий Тюкалов. Он добился огромных успехов на спортивном поприще — стал двукратным олимпийским чемпионом. А в юном возрасте Юрий защищал свою страну во время Великой Отечественной войны, за чтобы был награждён медалью «За оборону Ленинграда». Он умер, когда ему было 87 лет.

Летом этого года не стало и олимпийской чемпионки по фехтованию на рапирах Валентины Растворовой. Звёздным часом воспитанницы «Динамо» стала Олимпиада 1960 года в Риме, на которой она победила в командных соревнованиях, а также завоевала серебро в индивидуальном турнире. Спортсменка скончалась 24 августа на 86-м году жизни.

19 марта не стало её ровесницы, метательницы диска Ирины Бегляковой. В 1956 году спортсменка завоевала серебро на Олимпиаде в Мельбурне, впоследствии она была награждена орденом «Знак почёта».

В возрасте 82 лет скончалась бронзовая медалистка чемпионата мира по художественной гимнастике Лилия Назмутдинова. Она была одним из первопроходцев в данном виде спорта в Советском Союзе, став первым заслуженным мастером спорта СССР и четырёхкратной абсолютной чемпионкой страны. Её не стало 18 сентября.

Лилия Назмутдинова

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1 января в возрасте 97 лет скончался американский бегун Клиффорд Борленд. Уроженец Лос-Анджелеса подавал большие надежды в спорте и стал чемпионом США среди любителей, но был вынужден отложить карьеру из-за Второй мировой войны. По возвращении к мирной жизни он выступил на Олимпиаде-1948 в Лондоне, где стал чемпионом в эстафете 4 × 400 м.

Зимние олимпийские виды

25 сентября в возрасте 74 лет скоропостижно скончался прославленный советский лыжник Владимир Воронков. На Олимпийских играх в Саппоро он был членом команды, завоевавшей золото в эстафетной гонке 4 × 10 км.

Настоящим шоком для мирового спорта стало убийство 25-летнего казахстанского фигуриста Дениса Тена. Бронзовый призёр Олимпийских игр в Сочи получил глубокое ножевое ранение в ходе потасовки со злоумышленниками, которые пытались снять зеркала с его машины. Спортсмен скончался в больнице 19 июня.

Денис Тен

Reuters

© Lucy Nicholson

Трагичной оказалась и смерть титулованной лыжницы Вибеке Скофтеруд. 29 июля тело олимпийской чемпионки Ванкувера в эстафете было найдено на берегу одного из островов на юге Норвегии. Предположительно, спортсменка погибла, катаясь на гидроцикле. Ей было 38 лет.

Футбол и хоккей

29 ноября на 71-м году жизни скончался прославленный советский футболист Виктор Матвиенко. Уроженец Запорожья прославился в играх за киевское «Динамо», в составе которого четыре раза завоёвывал золото первенства СССР, а в 1975 году стал обладателем Кубка обладателей кубков. В составе национальной команды он становился бронзовым призёром Олимпийских игр и серебряным — чемпионата Европы.

Потрясением стала смерть защитника сборной Италии Давиде Астори. 4 марта футболист был найден мёртвым в своём номере перед игрой с «Удинезе». Причиной смерти была названа брадиаритмия. Ему был всего 31 год.

Давиде Астори

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© Maurizio Borsari

23 апреля скончался прославленный футболист Владимир Вайсс. Он не только стал серебряным призёром Олимпиады в Токио, но и воспитал целую плеяду словацких спортсменов. В настоящее время его сын является возглавляет сборную Грузии, а внук выступает в катарской «Аль-Гарафе».

Также в 2018 году не стало прославленного советского хоккеиста Виктора Тюменева. Главных успехов в своей карьере он достиг вместе с национальной командой, в составе которой победил на Играх 1984 года, а также трижды становился чемпионом мира. Принял участие в знаменитой Суперсерии 1985/86, в рамках которой ЦСКА играл с клубами НХЛ. Спортсмен заменил Игоря Ларионова и более чем успешно провёл турнир. Он ушёл из жизни 2 августа в возрасте 61 года.

28 декабря не стало двукратного олимпийского чемпиона по хоккею Евгения Зимина. В 1972 году принял участие в знаменитой Суперсерии с Канадой, став автором первой заброшенной шайбы в ворота соперника. По окончании карьеры Зимин работал тренером и комментатором.

Игровые виды

29 июля не стало известной гандболистки Елены Паршковой. На протяжении последних лет спортсменка тяжело болела, в возрасте 41 года она ушла из жизни. За свою карьеру Елена трижды становилась чемпионкой страны, а в 2001-м выиграла чемпионат мира.

Серьёзные потери понёс и баскетбол. На 72-м году скончался прославленный американский игрок Джо Джо Уайт. Большую часть карьеры он провёл в составе «Бостон Селтикс», с которым дважды становился чемпионом НБА. Причём в 1976-м году был он признан Самым ценным игроком (MVP) финала.

31 января в автокатастрофе погиб бывший игрок «Оклахомы-Сити Тандер» Рэсул Батлер. 38-летний спортсмен, который находился в машине со своей девушкой, потерял контроль над автомобилем и врезался в стену.

10 октября в возрасте 96 лет скончался легендарный американский тренер, создатель треугольного нападения Текс Уинтер. Большую часть карьеры он проработал ассистентом Фила Джексона в «Чикаго Буллз» и «Лос-Анджелес Лейкерс», которым Уинтер помог завоевать девять чемпионских титулов.

Функционеры

Осенью 2018-го года своего владельца лишился футбольный клуб «Лестер Сити». Вишай Шривадданапрабха приобрёл клуб в 2010 году. Во время его правления он впервые в истории стал победителем Английской премьер-лиги (АПЛ). 27 октября после матча с «Вест Хэмом» вертолёт, на борту которого находился руководитель команды, вскоре после взлёта потерял управление и рухнул на парковку около стадиона «Кингз Пауэр». Тайскому бизнесмену было 60 лет.

Вишай Шривадданапрабх

Reuters

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Несколькими днями ранее ушёл из жизни генеральный секретарь Международной федерации баскетбола (FIBA) Патрик Бауман. Известный функционер умер 14 октября в результате сердечного приступа во время посещения летних юношеских Олимпийских игр. 51-летний швейцарец руководил организацией с 2003 года.

В марте мир покинул многолетний владелец спортивных клубов Нового Орлеана Том Бенсон. На протяжении 33 лет бизнесмен руководил футбольный командой «Нью-Орлеан Сейнтс», а с 2012 года взял под контроль и баскетбольную — «Нью-Орлеан Пеликанс». Он скончался 15 марта на 91-м году жизни.

25 октября ушёл из жизни четвёртый президент Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Джон Зиглер — младший. Он стал первым американцем, занявшим эту должность, и руководил организацией на протяжении 15 лет.