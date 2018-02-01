Бывший игрок нескольких клубов НБА Батлер погиб в 38 лет в результате ДТП

Экс-игрок ряда клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Рэсул Батлер погиб в возрасте 38 лет в результате дорожно-транспортного происшествия, случившегося в пригороде Лос-Анджелеса.

Об этом сообщает ESPN.

Отмечается, что автомобиль Батлера врезался в парковочный счётчик и стену, после чего перевернулся.

Кроме того, в ДТП погиб ещё один человек, находившийся в машине. Официально его личность пока не установлена, но, по информации ряда СМИ, второй жертвой аварии стала супруга баскетболиста.

Батлер отыграл в НБА в общей сложности 13 лет, выступая за «Майами Хит», «Нью-Орлеан Пеликанс», «Лос-Анджелес Клипперс», «Чикаго Буллз», «Торонто Рэпторс», «Индиана Пэйсерс», «Вашингтон Уизардс» и «Сан-Антонио Спёрс». Профессиональную карьеру он завершил по окончании сезона-2015/16.

Ранее сообщалось, что российский велогонщик был сбит автомобилем во время тренировки в Италии.