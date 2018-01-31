Российский велогонщик был сбит автомобилем во время тренировки в Италии

Велогонщик российской команды «Газпром-Русвело» Сергей Лагутин был сбит автомобилем во время тренировки в итальянской провинции Карминьяно.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального менеджера команды Рената Хамидулина.

По словам функционера, в настоящее время Лагутин находится в больнице. По предварительной информации, тяжёлых травм в результате инцидента российский спортсмен не получил, и его жизни ничто не угрожает.

Ранее сообщалось, что российская команда «Газпром-Русвело» не получила уайлд-кард для участия в престижной многодневке «Джиро д’Италия».