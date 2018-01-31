Российский велогонщик был сбит автомобилем во время тренировки в Италии
Велогонщик российской команды «Газпром-Русвело» Сергей Лагутин был сбит автомобилем во время тренировки в итальянской провинции Карминьяно.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального менеджера команды Рената Хамидулина.
По словам функционера, в настоящее время Лагутин находится в больнице. По предварительной информации, тяжёлых травм в результате инцидента российский спортсмен не получил, и его жизни ничто не угрожает.
Ранее сообщалось, что российская команда «Газпром-Русвело» не получила уайлд-кард для участия в престижной многодневке «Джиро д’Италия».
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