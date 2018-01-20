Российская команда «Газпром-Русвело» не получила уайлд-кард для участия в «Джиро д’Италия»-2018
Об этом сообщает сайт Cyclingnews.
Организаторы «Джиро» отдали предпочтение командам из Италии и Израиля.
«Газпром-Русвело», входящая в число команд проконтинентального тура, принимала участие в двух предыдущих версиях итальянской многодневки благодаря уайлд-кард, и добилась одной победы на этапе — в 2016 году россиянин Александр Фолифоров выиграл гонку с раздельным стартом.
Ранее был представлен маршрут стартовых этапов «Джиро д’Италия»-2018.