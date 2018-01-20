Российская команда «Газпром-Русвело» не получила уайлд-кард для участия в «Джиро д’Италия»-2018

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Российская команда «Газпром-Русвело» не получила уайлд-кард для участия в престижной многодневной гонке «Джиро д’Италия»-2018, которая пройдёт с 4 по 27 мая по территории нескольких европейских стран.

Об этом сообщает сайт Cyclingnews.

Организаторы «Джиро» отдали предпочтение командам из Италии и Израиля.

«Газпром-Русвело», входящая в число команд проконтинентального тура, принимала участие в двух предыдущих версиях итальянской многодневки благодаря уайлд-кард, и добилась одной победы на этапе — в 2016 году россиянин Александр Фолифоров выиграл гонку с раздельным стартом.

Ранее был представлен маршрут стартовых этапов «Джиро д’Италия»-2018.

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