Владимир Петров, Сергей Гимаев и Людмила Белоусова: кого потерял спортивный мир в 2017 году

В 2017 году ушли из жизни двукратный олимпийский чемпион по хоккею Владимир Петров, двукратная олимпийская чемпионка Людмила Белоусова, известный хоккейный комментатор Сергей Гимаев, бейсджампер Валерий Розов, спортивный директор петербургского «Зенита» Константин Сарсания и другие. Об утратах мира спорта — в материале RT.

Легенда советского хоккея

28 февраля на 70-м году жизни скончался прославленный советский хоккеист Владимир Петров. В составе сборной СССР он дважды становился олимпийским чемпионом и девять раз побеждал на чемпионатах мира. На протяжении 14 лет центральный нападающий защищал цвета московского ЦСКА, которому помог завоевать 11 чемпионских титулов.

Петров вместе с Борисом Михайловым и Валерием Харламовым — одна из легендарных троек нападения в истории советского и мирового хоккея. Впервые участники знаменитого трио сыграли вместе на чемпионате мира 1969 года в шведском Стокгольме. Главный тренер сборной СССР Анатолий Тарасов решил объединить в одном звене молодых игроков и не прогадал: на троих они забросили 21 шайбу и помогли команде завоевать золото турнира.

Центральный форвард — один из рекордсменов по числу голов и матчей за сборную. В составе «красной машины» он провёл 279 игр и отметился 185 заброшенными шайбами.

Петров последним из великой тройки завершил спортивную карьеру. В 1980-м году коньки на гвоздь повесил Михайлов, спустя год в автокатастрофе погиб Харламов. Петров же в течение двух лет выступал за ленинградский СКА, а из спорта ушёл в 1983 году.

В возрасте 69 лет прославленный хоккеист скончался от рака.

«Мы выступали с Петровым за разные команды, соперничали, но я считаю его одним из лучших центральных нападающих в истории хоккея. Мы играли за сборную СССР, и это было счастливое время.

Благодаря таким хоккеистам наша команда была непобедимой на протяжении долгого времени. Это самое приятное и главное воспоминание» — рассказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Старшинов.

Нападающий сборной команды СССР по хоккею Владимир Петров

РИА Новости

© Юрий Сомов

Посвятивший жизнь спорту

Спустя несколько недель, 18 марта, скончался ещё один человек из мира хоккея — в возрасте 62-лет ушёл из жизни бывший защитник московского ЦСКА и известный комментатор Сергей Гимаев.

Свой путь в спорте Гимаев начал в 1974 году в составе СКА из Куйбышева, но спустя два года перебрался в ЦСКА. В составе армейского клуба он провёл девять лет, успев восемь раз выиграть чемпионат России и дважды Кубок страны. За годы карьеры он трижды входил в число лучших игроков СССР.

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По окончании карьеры игрока Гимаев попробовал себя в роли тренера, поработав с юношескими сборными СССР, а также во взрослой команде ЦСКА. Но большинству болельщиков хоккея он запомнился именно как спортивный комментатор. На протяжении 17 лет Гимаев работал на разных федеральных каналах, комментируя матчи чемпионата России по хоккею, а позже и Континентальной хоккейной лиги.

«Необыкновенный человек. Это большая утрата. Буквально недавно мы потеряли легендарного Владимира Петрова, сегодня — ещё одного профессионала своего дела. Скорбный день для нас.

Последнее время Сергей действительно стал голосом нашего хоккея. Он был ведущим специалистом, к которому прислушивались даже больше, чем к другим», — выразил соболезнования президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Гимаев ушёл из жизни во время матча ветеранов отечественного хоккея в Туле. Причиной смерти стал отрыв тромба.

Первый за 62 года

Ещё одну потерю спортивный мир понёс в мае, когда на 38-м году жизни скончался титулованный американский бобслеист Стивен Холкомб. Бывший солдат Национальной гвардии Юты не только выиграл пять золотых медалей на чемпионатах мира, но и стал первым с 1948 года олимпийским чемпионом по бобслею из США.

Выступать за сборную своей страны он начал в 2004 году, когда получил место второго-третьего пилота команды. Однако карьера спортсмена складывалась очень тяжело из-за болезни глаз — зрение у него было настолько плохое, что в 2008 году ему потребовалось хирургическое вмешательство.

Все свои награды Холкомб завоевал после операции. Главная из них — золотая медаль зимних Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере в составе четвёрок. Его экипаж опередил составы немца Андре Ланге и канадца Линдона Раша, установив по ходу турнира два рекорда трассы.

На Играх в Сочи он завоевал две бронзовые медали в соревнованиях двоек и четвёрок, уступив россиянину Александру Зубкову, после чего уже не выступал на прежнем уровне.

Холкомб был найден мёртвым в своей комнате в тренировочном центре олимпийской сборной США в американском Лейк-Плэсиде. Токсикологическая экспертиза показала, что в крови бобслеиста содержались повышенные дозы алкоголя и снотворного.

Стивен Холкомб

Reuters

© Arnd Wiegmann

Эталон фигурного катания

30 сентября на 82-м году жизни скончалась прославленная российская фигуристка Людмила Белоусова. В паре с Олегом Протопоповым она дважды завоевала золото Олимпийских игр.

Заниматься фигурные катанием будущая чемпионка начала поздно — в 16 лет. Три года спустя она познакомилась с Протопоповым. После работы под руководством Игоря Москвина и Петра Орлова фигуристы отказались от помощи тренеров и стали самостоятельно составлять программу и придумывать новые элементы.

Белоусова и Протопопов — первые олимпийские чемпионы в соревнованиях спортивных пар из СССР. Впервые им удалось завоевать золотые медали на Играх 1964 года в австрийском Инсбруке, а спустя четыре года во французском Гренобле они повторили свой успех.

«Это была уникальная, удивительная пара! Для нашей страны они первопроходцы, впервые для СССР и России завоевали золотую олимпийскую медаль в парном катании в 1964 году. А потом одержали вторую блестящую победу на Олимпиаде в 1968 году.

Они всегда были не только выдающимися спортсменами, но и творческими людьми. Они создали свой неповторимый стиль, их программы незабываемы и до сих пор являются эталоном. Они были фанатично преданы фигурному катанию, посвятили ему всю свою жизнь», — сказал президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.

Завершив карьеру в 1972 году, фигуристы работали Ленинградском балете на льду. Во время гастролей в Швейцарии в 1979 году они отказались возвращаться в СССР и попросили политического убежища. В итоге Белоусова и Протопопов были лишены званий заслуженных мастеров спорта страны, а также изъяты из справочников по олимпийским достижениям советских спортсменов.

Возвращение в Россию состоялось лишь в 2003 году по приглашению прославленного хоккеиста Вячеслава Фетисова, который тогда возглавлял Государственный комитет России по физической культуре и спорту. Позднее они также посетили Олимпиаду 2014 года в Сочи.

Даже в преклонном возрасте прославленная пара продолжала выступать — в 2015 году 79-летняя Белоусова и 83-летний Протопопов исполнили танец на шоу «Вечер с чемпионами» в США.

Экс-чемпионы мира и олимпийские чемпионы в парном катании на коньках Людмила Белоусова и Олег Протопопов

РИА Новости

© Дмитрий Донской

Профессионал футбольного дела

5 октября спортивный мир покинул известный футбольный агент и функционер Константин Сарсания. За несколько месяцев перед смертью он занял должность спортивного директора петербургского «Зенита».

По окончании карьеры игрока (выступал за французские «Армантьер» и «Дюнкерк») Сарсания стал футбольным агентом. В числе его клиентов были бывший голкипер «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев, экс-полузащитник московского «Спартака» Александр Павленко и защитник «Локомотива» Виталий Денисов.

Впервые в клуб из Санкт-Петербурга Сарсания пришёл в 2006 году. Он занял должность спортивного директора, а впоследствии стал советником президента Сергея Фурсенко по вопросам трансферной и селекционной политики. В годы его работы «Зенит» стал чемпионом России и выиграл Кубок УЕФА.

Также Сарсания пробовал себя в должности главного тренера. В этом амплуа он работал в подмосковных «Химках», воронежском «Факеле» и литовском «Атлантасе».

Сарсания сохранял тёплые отношения с Фурсенко и работал его советником в Российском футбольном союзе (РФС), а по возвращении функционера в «Зенит», занял в клубе должность спортивного директора в мае 2017 года.

Спортивный директор ФК «Зенит» Константин Сарсания

РИА Новости

© Михаил Киреев

Сменщик Дасаева

8 февраля в возрасте 57 лет скончался бывший голкипер сборной СССР Виктор Чанов. Свои лучшие годы он провёл в составе киевского «Динамо», с которым трижды становился чемпионом страны, пять раз завоёвывал Кубок, а в 1986 году стал обладателем Кубка обладателей кубков.

На протяжении восьми лет Чанов выступал в составе национальной команды, с которой в 1988 году стал вице-чемпионом Европы. Однако в то время непререкаемым первым номером сборной был голкипер московского «Спартака» Ринат Дасаев. Чанову довелось провести под флагом страны 21 встречу.

«Виктор Чанов — один из лучших вратарей советского времени. Мы вместе были на чемпионате мира в Италии. Он потрясающий футболист и классный человек, — поделился воспоминаниями экс-тренер сборной России Александр Бородюк.

Последние годы карьеры он провёл в Израиле, выступая за местные «Маккаби» из Хайфы и «Бней Иегуду». В 1994 году он вернулся в ЦСКА из Борисфена.

Виктор Чанов

globallookpress.com

© Russian Archives

Мастер на все руки

27 июля в возрасте 77 лет ушёл из жизни известный спортсмен Валерий Маслов. Уникальность его карьеры в том, что он успел добиться потрясающих успехов как в футболе, так и в хоккее с мячом.

Главным клубом в карьере Маслова было московское «Динамо». В составе футбольной команды он стал чемпионом СССР 1963 года, дважды завоёвывал Кубок и шесть раз был включён в список лучших игроков страны.

В бенди успехи Маслова ещё более впечатляющие. За 18 лет в клубе он десять раз становился чемпионом СССР, трижды выигрывал Кубок европейских чемпионов, дважды признавался лучшим форвардом страны.

В последние годы Маслов работал советником директора в футбольной академии имени Льва Яшина.

«Ушёл из жизни легендарный спортсмен и мой большой друг… Я очень дорожил нашей дружбой. Спасибо вам за всё. Я знаю, что вы всегда где-то рядом. Вечная память», — выразил соболезнования форвард «Зенита» Александр Кокорин.

Наследник Третьяка

В возрасте 58 лет скончался прославленный советский и российский хоккейный голкипер Сергей Мыльников. В составе сборной СССР он завоевал золото на Играх 1988 года в канадском Калгари, и трижды становился чемпионом мира.

До Мыльникова на воротах сборной стоял легендарный голкипер Владислав Третьяк, которые впервые выступил на Олимпиаде в 1972 году. Тогда — в японском Саппоро — СССР завоевал золото по хоккею с шайбой. На последующих Играх национальная команда дважды выигрывала и один раз завоевала серебро.

На Олимпиаде 1988 года место Третьяка в воротах занял Мыльников. И выступил очень достойно. В Калгари «красная машина» вновь была первой. Бывший нападающий Александр Черных отмечал, что игроки всегда были полностью уверены в своём вратаре.

«В его лице за своими спинами мы чувствовали надёжный тыл и знали, что, если даже где-то провалимся, он непременно выручит», — признался Черных.

Уроженец Челябинска Мыльников на протяжении десяти лет выступал за местный «Трактор». В 1989 году перешёл в состав клуба «Квебек Нордикс», став первым советским голкипером в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Он был очень скромным и порядочным парнем, он мало говорил, но много делал. К Мыльникову все испытывали какое-то особенное уважение, потому что он выиграл и Олимпиаду, и три раза становился чемпионом мира», — рассказывал о своём наследнике Третьяк.

Вратарь сборной СССР хоккею Сергей Мыльников

РИА Новости

© Юрий Сомов

«Китайская стена»

27 декабря в возрасте 93 лет ушёл из жизни ещё один легендарный хоккейный голкипер — канадец Джонни Бауэр.

Имевший украинские корни спортсмен на протяжении 24 лет защищал ворота клубов НХЛ. Карьеру он начал в 1944 году и за последующие 15 лет выступал за такие клубы как «Кливленд Бэронс», «Ванкувер Кэнакс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Но главные успехи Бауэра связаны с «Торонто Мейпл Лифс».

В составе команды он провёл 12 сезонов и четырежды становился обладателем Кубка Стэнли. Два раза он был удостоен награды «Везина трофи» как лучший голкипер регулярного чемпионата НХЛ.

«Это величайший спортсмен в мире. Он так сильно хотел выиграть, что сумел победить даже возраст», — говорил про Бауэра его тренер Панч Имлах.

Свою карьеру он завершил 1970 году, а спустя шесть лет был введён в Зал хоккейной славы. Первый номер, под которым он выступал за «Торонто», был навсегда изъят из обращения в коллективе. А в 2017-м году он был включён в список лучших игроков за всю историю НХЛ под 87-м номером.

«Бешеный бык»

19 сентября от пневмонии скончался легендарный американский боксёр Джейк Ламотта. Прославленный спортсмен становился чемпионом мира в среднем весе, а за свою 13-летнюю карьеру провёл 106 боёв, в 83 из которых победил досрочно.

Спортсмен известен по противостоянию с другой легендой бокса — Шугаром Рэем Робинсоном. Они провели шесть очных поединков, причём одержать победу Ламотте удалось лишь в одном из них.

По окончании карьеры боксёр написал мемуары, на основе которых был снят фильм «Бешеный бык» с Робертом Де Ниро в главной роли. За эту роль актёр получил премию «Оскар».

Джейк Ламотта

AFP

«Карманный Геркулес»

18 ноября ушёл из жизни болгаро-турецкий спортсмен Наим Сулейманоглу. За свою карьеру он семь раз становился чемпионом мира и трижды одерживал победу на Олимпийских играх, что принесло ему звание самого титулованного тяжелоатлета в истории. Его рост составлял всего 147 сантиметров, за что его прозвали «Карманным Геркулесом».

Свой первый мировой рекорд спортсмен установил в возрасте 16 лет 62 дней в 1983 году, но не смог выступить на Олимпийских играх 1984 года, которые Болгария бойкотировала.

В 1986 году он решил не возвращаться в Болгарию и жил в Турции. Последующие годы спортсмен выступал под турецким флагом. С 1993 по 1995 год Сулейманоглу не знал поражений на чемпионатах мира и завоевал золото на Олимпиаде-1996 в Атланте.

В последние годы жизни Сулейманоглу страдал от цирроза печени. В конце сентября он попал в больницу, перенёс операцию, но позже скончался.

Властелин четырёх трамплинов

22 июля не стало прославленного отечественного спортсмена Николая Каменского. Ему было 85 лет. До настоящего времени он является единственным атлетом в истории советских и российских прыжков с трамплина, которому удалось одержать победу на «Турнире четырёх трамплинов».

Уникальное для страны достижение покорилось Каменскому в 1956 году. Спортсмен победил благодаря своей стабильности: ни на одном из этапов ему не удалось попасть в тройку призёров, однако из числа семи лучших он не выпал ни разу. В 1962 году Каменский стал вице-чемпионом мира, уступив только немцу Хельмуту Рекнагелю.

«Каменский достойно выступал на международной арене, был серебряным призёром чемпионата мира 1962 года, побеждал и на «Турне четырёх трамплинов». Печально, что такие люди, как Каменский, уходят от нас. Он был уважаемым человеком, все к нему тепло относились», — сказал главный тренер сборной России по прыжкам с трамплина Александр Арефьев.

Гандболист из Ильинки

11 февраля в возрасте 47 лет ушёл из жизни двукратный олимпийский чемпион по гандболу Василий Кудинов.

Кудинов начал карьеру в астраханском «Динамо», а после играл во Франции, Германии и Японии.

В составе сборной страны он выиграл золото Олимпийских игр 1992 и 2000 годов, а спустя четыре года помог команде завоевать бронзу на турнире в Афинах.

«Василий родился в небольшом селе Ильинка под Астраханью и каждый день ездил на тренировки на автобусе. Знаете, в Ильинке же ещё родился знаменитый баскетболист Владимир Андреев, который играл за ЦСКА и сборную СССР. Так вот, там шутят, что в селе за всю историю было всего два спортсмена, и оба — великие», — заявил трёхкратный олимпийский чемпион по гандболу Андрей Лавров.

Мистер Экстрим

Известный российский альпинист и бейсджампер Валерий Розов трагически погиб 12 ноября в возрасте 52 лет при попытке совершить прыжок на крыле с горы Ама-Даблам в Гималаях.

В послужном списке россиянина значится невероятное количество экстримальных достижений, в числе которых прыжок в кратер вулкана, а также спуски на крыле с Эвереста и Килиманджаро.

«У нас есть поговорка: бейсджампинг — это дорога в один конец. Но никогда не верилось, что это случится с Валерой: он всегда возвращался. Даже мысли ни у кого не возникало, что с ним может что-то случиться. Он, обладая богатейшим опытом, ко всему подходил очень расчётливо и грамотно», — высказался главный тренер сборной России по парашютному спорту Вадим Ниязов.

Валерий Розов

globallookpress.com

© Denis Klero/ Red Bull Content Po

Журналист



22 мая спортивный мир простился с известный российским спортивным комментатором Владимиром Перетуриным. Он ушёл из жизни накануне своего 79-летия.

В 1960-х годах Перетурин на профессиональном уровне занимался футболом. Спустя десять лет он завершил карьеру, приняв решение стать телекомментатором. Его дебют состоялся во время матча между сборными СССР и Югославии по футболу, когда Перетурин вышел в эфир вместо Николая Озерова, с которым была потеряна связь из-за неполадок с сигналом.

За годы карьеры он работал на крупнейших футбольных и хоккейный турнирах, Олимпийских играх и других международных соревнованиях. Помимо комментаторской деятельности Перетурин писал для нескольких изданий и на протяжении 19 лет вёл телепередачу «Футбольное обозрение» на Первом канале.

Весной 1998 года Перетурин перенёс первый инсульт, но вернулся к работе. Пять лет спустя он официально ушёл на пенсию, а последним крупным турниром комментатора стал чемпионат мира 2002 года в Японии и Южной Корее.

Весной 2012 года прославленный журналист перенёс второй инсульт, в результате которого оказался прикован к постели.