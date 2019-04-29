Футболист сборной Чехии погиб в ДТП с автобусом «Аланьяспора»

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Футболист сборной Чехии и турецкого «Аланьяспора» Йосеф Шурал погиб в результате ДТП, в которое попал клубный автобус.
Футболист сборной Чехии погиб в ДТП с автобусом «Аланьяспора»
  • © josef.sural / instagram

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Команда возвращалась в Аланью после гостевого матча с «Кайсериспором», прошедшем в Кайсери. В 5 км от Аланьи произошла авария с автобусом коллектива.

В результате пострадали семь игроков. Шурал получил серьёзные травмы и был доставлен в клинику Аланьи, но спасти спортсмена не удалось.

Шурал перешёл в «Аланьяспор» в январе 2019 года из чешской «Спарты». За сборную Чехии он выступал с 2013 года. За это время он сыграл за национальную команду 20 матчей и забил один мяч.

Ранее сообщалось, что отец погибшего в авиакатастрофе футболиста Салы умер от сердечного приступа.

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