Футболист сборной Чехии погиб в ДТП с автобусом «Аланьяспора»
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Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Команда возвращалась в Аланью после гостевого матча с «Кайсериспором», прошедшем в Кайсери. В 5 км от Аланьи произошла авария с автобусом коллектива.
В результате пострадали семь игроков. Шурал получил серьёзные травмы и был доставлен в клинику Аланьи, но спасти спортсмена не удалось.
Шурал перешёл в «Аланьяспор» в январе 2019 года из чешской «Спарты». За сборную Чехии он выступал с 2013 года. За это время он сыграл за национальную команду 20 матчей и забил один мяч.
Ранее сообщалось, что отец погибшего в авиакатастрофе футболиста Салы умер от сердечного приступа.