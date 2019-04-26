Отец погибшего в авиакатастрофе футболиста Салы умер от сердечного приступа

Орасио Сала, отец футболиста «Кардифф Сити» Эмилиано Салы, скончался через три месяца после гибели сына.

Об этом сообщает The Independent.

Информацию о смерти Орасио Салы в Аргентине подтвердил местный политик Хулио Мюллер. Отмечается, что отец спортсмена умер из-за сердечного приступа.

22 января стало известно, что частный самолёт, следовавший из французского Нанта в валлийский Кардифф, на борту которого находился Сала, пропал с радаров примерно за час до ожидаемого прибытия.

4 февраля исчезнувший самолёт обнаружили на дне Ла-Манша. 8 февраля было подтверждено, что тело игрока нашли в обломках воздушного судна.

Ранее сообщалось, что пилот разбившегося самолёта с футболистом «Кардиффа» страдал дальтонизмом.