СМИ: Пилот разбившегося самолёта с футболистом «Кардиффа» страдал дальтонизмом
- Reuters
Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник.
Отмечается, что пилот не мог различить красный и зелёный цвет. При этом в управлении гражданской авиации Великобритании отказались комментировать этот факт до окончания расследования.
22 января стало известно, что частный самолёт, следовавший из французского Нанта в валлийский Кардифф, на борту которого находился Сала, пропал с радаров примерно за час до ожидаемого прибытия.
4 февраля исчезнувший самолёт обнаружили на дне Ла-Манша. 8 февраля было подтверждено, что тело игрока нашли в обломках воздушного судна.
Ранее сообщалось, что «Кардифф» отказался платить «Нанту» за трансфер погибшего футболиста Салы.