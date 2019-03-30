СМИ: Пилот разбившегося самолёта с футболистом «Кардиффа» страдал дальтонизмом

Пилот разбившегося самолёта, на котором находился футболист «Кардифф Сити» Эмилиано Сала, был дальтоником и не имел права управлять транспортным средством в ночное время.

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник.

Отмечается, что пилот не мог различить красный и зелёный цвет. При этом в управлении гражданской авиации Великобритании отказались комментировать этот факт до окончания расследования.

22 января стало известно, что частный самолёт, следовавший из французского Нанта в валлийский Кардифф, на борту которого находился Сала, пропал с радаров примерно за час до ожидаемого прибытия.

4 февраля исчезнувший самолёт обнаружили на дне Ла-Манша. 8 февраля было подтверждено, что тело игрока нашли в обломках воздушного судна.

Ранее сообщалось, что «Кардифф» отказался платить «Нанту» за трансфер погибшего футболиста Салы.