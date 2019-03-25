СМИ: «Кардифф» отказался платить «Нанту» за трансфер погибшего футболиста Салы
- Reuters
По информации Sky Sports, «Кардифф Сити» отказался перечислять «Нанту» £15 млн за трансфер погибшего футболиста Эмилиано Салы. Руководство клуба настаивает, что переход не был оформлен до конца, так как контракт был отклонён офисом АПЛ, а французская сторона не выполнила некоторые пункты договора.
Аргентинский нападающий Эмилиано Сала погиб в результате авиакатастрофы в небе над Ла-Маншем 21 января.
Ранее в «Кардиффе» заявили, что предложение клуба об организации полёта Салы было отклонено.