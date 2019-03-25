СМИ: «Кардифф» отказался платить «Нанту» за трансфер погибшего футболиста Салы

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Руководство «Кардифф Сити» утверждает, что контракт аргентинского нападающего Эмилиано Салы, погибшего в результате авиакатастрофы, был отклонён офисом Английской премьер-лиги (АПЛ) и не имеет юридической силы.
СМИ: «Кардифф» отказался платить «Нанту» за трансфер погибшего футболиста Салы
  • Reuters

По информации Sky Sports, «Кардифф Сити» отказался перечислять «Нанту» £15 млн за трансфер погибшего футболиста Эмилиано Салы. Руководство клуба настаивает, что переход не был оформлен до конца, так как контракт был отклонён офисом АПЛ, а французская сторона не выполнила некоторые пункты договора.

Аргентинский нападающий Эмилиано Сала погиб в результате авиакатастрофы в небе над Ла-Маншем 21 января.

Ранее в «Кардиффе» заявили, что предложение клуба об организации полёта Салы было отклонено.

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