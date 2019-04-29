Матчи чемпионата Турции по футболу начнутся с минуты молчания в память о Шурале
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Об этом сообщает официальный сайт Турецкой футбольной федерации.
Напомним, что автобус с игроками «Аланьяспора» возвращался после гостевого матча с «Кайсериспором». В 5 км от Аланьи произошла авария с автобусом коллектива.
В результате, помимо Шурала, пострадали семь игроков. Сам он получил серьёзные травмы и был доставлен в клинику Аланьи, но спасти спортсмена не удалось.
Шурал перешёл в «Аланьяспор» в январе 2019 года из чешской «Спарты».
Ранее президент «Аланьяспора» рассказал о причинах ДТП, в котором погиб Шурал.