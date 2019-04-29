Матчи чемпионата Турции по футболу начнутся с минуты молчания в память о Шурале

Матчи чемпионата Турции по футболу, которые пройдут в период с 29 апреля по 6 мая, начнутся с минуты молчания в память о погибшем чешском форварде «Аланьяспора» Йосефе Шурале.

Об этом сообщает официальный сайт Турецкой футбольной федерации.

Напомним, что автобус с игроками «Аланьяспора» возвращался после гостевого матча с «Кайсериспором». В 5 км от Аланьи произошла авария с автобусом коллектива.

В результате, помимо Шурала, пострадали семь игроков. Сам он получил серьёзные травмы и был доставлен в клинику Аланьи, но спасти спортсмена не удалось.

Шурал перешёл в «Аланьяспор» в январе 2019 года из чешской «Спарты».

Ранее президент «Аланьяспора» рассказал о причинах ДТП, в котором погиб Шурал.