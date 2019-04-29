Президент «Аланьяспора» рассказал о причинах ДТП, в котором погиб футболист Шурал

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Президент турецкого «Аланьяспора» Хасан Чавушоглу рассказал о причинах аварии клубного автобуса, в котором погиб футболист команды Йосеф Шурал.
Президент «Аланьяспора» рассказал о причинах ДТП, в котором погиб футболист Шурал
  • ©Radek Petrasek/CTK
  • globallookpress.com

«Согласно информации, которую я получил от начальника полиции, было два водителя, и оба заснули», — цитирует главу клуба Daily Sabah.

Отмечается, что после этого автобус съехал с дороги.

Напомним, что пострадали семь игроков команды. Шурал после ДТП был доставлен в больницу, но врачи не смогли его спасти.

Шурал перешёл в «Аланьяспор» в январе 2019 года из чешской «Спарты». 

Ранее Футбольная ассоциация Чехии отреагировала на смерть Шурала.

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