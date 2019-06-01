Чисто английское противостояние: «Ливерпуль» обыгрывает «Тоттенхэм» в финале Лиги чемпионов по футболу

В Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» проходит финал Лиги чемпионов сезона-2018/19. За главный трофей турнира сражаются английские клубы «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». В последние раз две команды из Англии встречались в главном матче турнира в 2008 году. Тогда на московском стадионе «Лужники» «Манчестер Юнайтед» взял верх над «Челси». RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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