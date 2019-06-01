Чисто английское противостояние: «Ливерпуль» обыгрывает «Тоттенхэм» в финале Лиги чемпионов по футболу
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01 июня 2019
Попытка «Ливерпуля» ответить. Хендерсон прорвался по правому краю и пытался найти в штрафной Мане, но передача оказалась очень неточной. (36')
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Примечательно, что Салах стал первым египтянином в истории, отметившимся голом в финале Лиги чемпионов. (35')
HISTORY! 🙌— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 1 июня 2019 г.
🇪🇬 Salah is the first Egyptian to score in a European Cup final! 👏👏👏#UCLfinalpic.twitter.com/tohh5TklwS
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Пока у «Тоттенхэма» ничего не получается впереди. Лондонцы много контролируют мяч, но не могут исполнить последний пас. Однако Алли здорово сыграл в отборе и чуть было не исполнил удар по воротам Бекера. Защитник его заблокировал. (34')
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Очень много брака в действиях «Тоттенхэма». Роуз прорвался по правому флангу и пытался вывести Сон Хын Мина на оперативный простор, но южнокореец не понял задумки своего соперника и упустил мяч за боковую линию. (33')
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Попытка Салаха проникнуть в штрафную соперника оказалась неудачной. Вертонген выдвинулся вперёд и прервал передачу на Мохаммеда. (31')
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Снова сильный прессинг своему сопернику предлагает «Ливерпуль». Перехватом он не увенчался, зато Фабиньо нарушил правила в центре. «Тоттенхэм» продолжает катать мяч на своей половине поля. (30')
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«Ливерпуль» заработал свободный удар в радиусе 30 м от ворот соперника. Александер-Арнольд пытался исполнить подачу в штрафную, но она оказалась безадресной. (29')
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Блестящий длинный пас в исполнении защитника «Тоттенхэма». Сон откликнулся на передачу, но линейный судья зафиксировал положение вне игры. Правда, с огромным опозданием. (28')
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«Тоттенхэму» пока очень тяжело приходится в плане организации атак. С огромным трудом они пересекают центр поля, где их большими силами встречают мерсисайдцы. (27')
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Арбитр Скомина не увидел злого умысла в действиях Робертсона и не стал наказывать защитника «Ливерпуля» жёлтой карточкой. (25')
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