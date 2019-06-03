«Клопп был осторожен и прагматичен»: Моуринью о триумфе «Ливерпуля», игре Кейна в финале и претендентах на «Золотой мяч»

Победа в Лиге чемпионов спустя год после поражения в финале — невероятное достижение для любого наставника. Об этом в интервью RT заявил легендарный футбольный тренер Жозе Моуринью. Он также оценил справедливость назначения пенальти на 24-й секунде матча «Ливерпуль» — «Тоттенхэм», прокомментировал появление Гарри Кейна в стартовом составе и назвал главных претендентов на «Золотой мяч» 2019 года.

— «Ливерпуль» победил «Тоттенхэм» в финале Лиги чемпионов, а его тренер Юрген Клопп наконец-то смог завоевать почётный трофей. На ваш взгляд, что он чувствует сейчас?

— Думаю, в такие моменты все ощущают примерно одно и то же. Вчера Юрген был не таким эмоциональным, как обычно. Но наверняка он запомнил каждое мгновение этого вечера.

— Вы помните все свои финалы Лиги чемпионов?

— Конечно. При этом ты запоминаешь не только свои триумфы, но и поражения. Уверен, в случае с Клоппом всё обстоит так же. Безусловно, он проделал отличную работу с дортмундской «Боруссией» — победил в чемпионате Германии, дошёл до финала Лиги чемпионов, но выиграть главный европейский турнир год спустя после поражения в решающей встрече — это невероятно.

— Насколько долго тренер может пребывать в состоянии эйфории после такого успеха?

— Опять же, это зависит от человека. Что касается меня, то я оба раза покидал команду сразу после того, как завоёвывал с ней Кубок чемпионов. Сначала это произошло после триумфа «Порту», а затем и «Интера». Думаю, несколько дней Клопп будет продолжать праздновать, но затем ему придётся подумать о будущем. Одно дело подняться на вершину и совершенное другое — удержаться на ней. В следующем сезоне у «Ливерпуля» будет много новых вызовов — Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира. Кроме того, фанаты красных до сих пор мечтают о победе в АПЛ.

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— Матч между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» получился не самым красочным. Уже на 24-й секунде мерсисайдцы заработали пенальти и вышли вперёд. На ваш взгляд, арбитр правильно указал на «точку»?

— Трудно сказать. В футболе до сих пор существует много неоднозначных моментов. Думаю, в случае с Сиссоко мяч сначала ударился ему в грудь, а затем отскочил в руку. Дамир Скомина был вынужден быстро принимать решение и сделал выбор в пользу 11-метрового. Есть один момент, который меня особенно разочаровывает в этом эпизоде…

— Что именно?

— На тренировках я стараюсь отрабатывать действия защитников в штрафной площади. Каждому человеку необходимо использовать руки как для обеспечения баланса тела, так и возможности быстро менять направление движения. Но с учётом новых правил и недремлющей системы VAR футболист обязан учиться делать это иначе.

— Мане мог специально пытаться попасть в руку Сиссоко?

— Не знаю, это лучше спросить у него самого. Но лично я сомневаюсь в том, что Садио мог заметить выставленную руку защитника и специально отправить в неё мяч.

— Наверняка Мохаммед Салах испытывал давление, исполняя пенальти уже на второй минуте встречи. Кажется, у него не совсем получился удар?

— Если мяч оказывается в сетке, значит пенальти исполнен здорово. Он понимал, что не является лучшим исполнителем 11-метровых, недостаточно спокоен, чтобы попытаться перехитрить вратаря, поэтому он пробил на силу. Даже если бы Уго Льорис заранее двинулся в нужную сторону, ему было бы непросто отразить этот удар.

— Автором второго гола стал Дивок Ориги. Бельгиец не является игроком стартового состава, но когда появляется на поле, помогает команде…

—Это очень важно. Команда — это больше, чем 11 футболистов, которые выходят в стартовом составе.

Чтобы построить хороший коллектив, нужно иметь несколько игроков, которые отлично понимают, принимают свою роль и демонстрируют максимум. Возьмём Джердана Шакири. Он покинул «Баварию», потому что не выдерживал конкуренции с Франком Рибери и Арьеном Роббеном. Даже оказываясь на скамейке в «Сток Сити», он не всегда хорошо реагировал на решение тренера. В «Ливерпуле» он проводит на поле меньше 20 минут за матч, но мы слышим о нём только хорошее.

— В этом плане Ориги похож на Шакири?

— После перехода в состав мерсисайдцев Дивок дважды оказывался в аренде, в этом сезоне большинство матчей начинал со скамейки. Но при этом забил мячи в ворота «Эвертона» и «Ньюкасла», а затем оформил дубль во встрече с «Барселоной». Его игра говорит о том, что в «Ливерпуле» действительно крепкий коллектив.

— Вам знакомы иные примеры организации коллектива?

— Иногда тренеры заводят любимчиков — футболистов, которые имеют определённые привилегии. В такие моменты наставники теряют понимание того, в чём состоит их работа. Они обязаны ко всем относиться одинаково, думаю, «Ливерпуль» отличный пример подобного. Уверен, штабу Клоппа удалось сделать команду одной семьёй, дать понять каждому, насколько он ценен.

— В финале «Тоттенхэм» сделал всё возможное, чтобы помешать «Ливерпулю» победить?

— Думаю, после этого финала многие члены лондонской команды будут испытывать не самые приятные ощущения. Некоторые из них скажут самим себе, что не смогли показать тот уровень, который демонстрируют обычно. В целом, «Тоттенхэм» был совсем не похож на ту команду, которую мы привыкли видеть в Английской премьер-лиге.

— Выпустить Гарри Кейна в стартовом составе было правильным решением?

— Арсен Венгер однажды сказал, что футболисты всегда готовы к таким матчам, даже если они находятся не в лучшем состоянии. На мой взгляд, вчера мы не увидели и 50% от всех возможностей Кейна. Но если бы Почеттино оставил Гарри в запасе, а «Тоттенхэм» всё равно уступил, то все бы раскритиковали его за это.

— Клоппу тоже пришлось решать дилемму относительно присутствия в стартовом составе Роберто Фирмино…

— Обычно Кейн и Фирмино играют огромную роль для своих команд. Это касается не только забитых мячей, но и других аспектов: движения, открывания между линиями, борьбы в штрафной. Вчера мы не увидели ничего из вышеперечисленного.

— Сложилось впечатление, что команды так и не смогли продемонстрировать свои лучшие качества в финале. С чем это связано?

— Качество игры было не лучшим. Многие грешили неточными передачами, вследствие чего скорость была невысокой. Хотел бы отметить, что ни один из центральных полузащитников мерсисайдцев не принимал участия в атакующих действиях коллектива. Джордан Хендерсон, Джорджиньо Вейналдум и Фабиньо постоянно оказывались сзади, а вперёд шли крайние защитники — Эндрю Робертсон и Трент Александер-Арнольд. Клопп был предельно осторожен и прагматичен.

— Кто стал главным героем встречи?

— Болельщики «Ливерпуля». Руководя «Челси», мне доводилось приезжать на «Энфилд». В одном из матчей АПЛ мы обыгрывали «Ливерпуль» со счётом 4:0, но даже в этот момент фанаты не переставали петь. Я был поражён их энтузиазмом. Они поддерживали команду по ходу группового этапа, делали это в ответной встрече с «Барселоной», и не изменили себе в субботу. Думаю, они были полноценной частью коллектива.

— Перейдём к символической сборной турнира. Кого бы вы включили в число лучших игроков Лиги чемпионов сезона-2018/19?

— Для начала хочу сказать, что ограничился бы исключительно представителями команд-участниц полуфиналов. Безусловно, многие успешно выступали на других стадиях, но считаю, что это является справедливым решением.

— Кто занимает место в воротах?

— Голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер, особенно с учётом его выступления в финале. В нужный момент он помог команде добиться успеха.

— Кто заслужил места на флангах обороны?

— Дуэт крайних защитников также составят двое представителей победителя Лиги чемпионов — Эндрю Робертсон и Трент Александер-Арнольд. Они оба феноменальные атлеты — физически развитые и агрессивные на поле. Каждый из них в меру высокомерен и не боится брать игру на себя.

— Центр обороны?

— Вирджил ван Дейк — король. Футболист топ-уровня и потрясающий лидер на поле. Место второго защитника займёт Матейс де Лигт. Он стал автором множества важных голов, отлично играл на своей позиции и доказал, что достоин места в символической сборной турнира.

— Центр полузащиты?

— Безусловно, хотелось бы вновь отметить представителей «Ливерпуля», но Клопп перепробовал много сочетаний в этой линии. В матче с «Барселоной» блеснул Вейналдум, но также там успели поиграть и Наби Кейта с Джеймсом Милнером. Поэтому я остановлю свой выбор на молодом дуэте из «Аякса» — Френки де Йонге и Донни ван де Беке. У этих ребят отличное будущее. Они продемонстрировали, что способны успешно выступать не только в родных стенах, блестяще проявив себя в гостевых встречах с «Реалом» и «Ювентусом».

— Кто станет третьим центральным хавбеком?

— Кристиан Эриксен из «Тоттенхэма». Он показал не лучшее выступление в финале, а также допустил грубую ошибку в серии с «Аяксом», но заслужил место в символической сборной.

— Кто составит тройку форвардов?

— Здесь не будет Криштиану Роналду, потому что «Ювентус» не смог добраться до финала. Поэтому трио нападающих будет состоять из Салаха, Мане и Лионеля Месси.

— Кто выиграет «Золотой мяч» в этом году?

— На данный момент я бы выделил ван Дейка, Салаха, Мане, Роналду и Месси. Но думаю, немаловажную роль в этом плане сыграют результаты Лиги наций, Кубка африканских наций и Кубка Америки. Португалец и аргентинец смогли довольствоваться лишь победами в чемпионате, а «Ливерпуль» хоть и выиграл Лигу чемпионов, но не сумел добиться подобных успехов в АПЛ.

— Кто из тренеров удивил вас больше всего по ходу нынешнего турнира?

— Победитель есть победитель. Не могу сказать, что Юрген чем-то поразил меня, ведь я знаю его давно. После каждой неудачи он не сдавался, а продолжал идти вперёд. Клопп проиграл в прошлогоднем финале Лиги чемпионов, Кубке Англии, уступил «Манчестер Сити» в чемпионской гонке АПЛ, но не сдался. Не могу сказать, что он является сильнейшим тренером сезона, но, как минимум, одним из них.

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— На этой неделе состоятся полуфинальные матчи Лиги наций. Как вы относитесь к этому турниру?

— Это своего рода замена для товарищеских матчей. Безусловно, это не альтернатива чемпионату Европы, но многие сборные восприняли этот турнир всерьёз. Роналду дали отдохнуть на групповом этапе, но в плей-офф он будет выступать за сборную Португалии.

— Что скажете об остальных полуфиналистах?

— Нидерланды строят новую талантливую команду, а Швейцария на протяжении последних десяти лет обладает коллективом, который стабильно квалифицируется на первенства мира и Европы. У Англии подросло отличное поколение футболистов. Её состав не сильно изменился с мундиаля в России.

— Кто является фаворитом?

— Португалия — действующий чемпион Европы, плюс ко всему, она проведёт оба матча на своём поле. Если бы я хотел отдать кому-то предпочтение, то сделал бы ставку на подопечных Фернанду Сантуша. Но национальная команда Нидерландов имеет в своём составе ван Дейка и де Лигта, вокруг которых можно выстроить коллектив.