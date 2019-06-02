Ван Дейк признан лучшим футболистом финала Лиги чемпионов

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Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк признан лучшим игроком финального матча футбольной Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом».

Об этом сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). 

Отмечается, что голландец стал третьим защитником с 2001 года, которого назвали лучшим игроком финала. В 2003 году этого титула был удостоен Паоло Мальдини из «Милана», в 2016-м — Серхио Рамос из «Реала».

В матче с «Тоттенхэмом» ван Дейк также продлил свою серию матчей в ЛЧ, не позволив соперникам обыграть его в личном противостоянии. 

«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» со счётом 2:0 и завоевал шестой титул Лиги чемпионов в своей истории.

Ранее сообщалось, что в финале ЛЧ на поле выбежала американская модель Кинси Волански. Впоследствии девушка объяснила свой поступок.

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