Выбежавшая на поле в финале ЛЧ фанатка объяснила свой поступок

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Американская модель Кинси Волански, выбежавшая на футбольное поле в Мадриде во время финального матча Лиги чемпионов между командами «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», рассказала, почему приняла такое смелое решение.

По словам девушки, в жизни стоит совершать поступки, которые запомнятся надолго.

«Пробежаться полуголой в финале Лиги чемпионов! Жизнь дана нам для того, чтобы жить. Совершайте сумасшедшие поступки, которые запомните навсегда», — написала модель в своём Instagram.

Ранее сообщалось, что в ходе финала Лиги чемпионов на поле испанского стадиона «Ванда Метрополитано» выбежала болельщица в купальнике.

В связи с произошедшим арбитр принял решение приостановить встречу до того момента, пока стюарды не выведут девушку с поля.

1 июня «Ливерпуль» одержал победу над «Тоттенхэм Хотспур» в финале ЛЧ в сезоне-2018/19.

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