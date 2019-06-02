Выбежавшая на поле в финале ЛЧ фанатка объяснила свой поступок
По словам девушки, в жизни стоит совершать поступки, которые запомнятся надолго.
«Пробежаться полуголой в финале Лиги чемпионов! Жизнь дана нам для того, чтобы жить. Совершайте сумасшедшие поступки, которые запомните навсегда», — написала модель в своём Instagram.
Ранее сообщалось, что в ходе финала Лиги чемпионов на поле испанского стадиона «Ванда Метрополитано» выбежала болельщица в купальнике.
What scantily clad pitch invader had written on leotard during Liverpool vs Tottenham Champions League final https://t.co/oxiwPU2KRVpic.twitter.com/Iymz4Kgm9e— Mirror Football (@MirrorFootball) 1 июня 2019 г.
В связи с произошедшим арбитр принял решение приостановить встречу до того момента, пока стюарды не выведут девушку с поля.
1 июня «Ливерпуль» одержал победу над «Тоттенхэм Хотспур» в финале ЛЧ в сезоне-2018/19.