Клопп стал пятым немецким тренером, выигравшим Лигу чемпионов

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп стал пятым немецким специалистом, команда которого выиграла финал Лиги чемпионов

Подопечные Клоппа выиграли финал сезона-2018/19, взяв верх над «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 2:0.

При этом он всего второй немец, выигравший Лигу чемпионов с командой не из Германии.

Прежде подобное удавалось Удо Латтеку («Бавария», 1974 год), Детмару Крамеру («Бавария» 1975, 1976 годы), Отмару Хитцфельду (дортмундская «Боруссия» — 1997 год, «Бавария» — 2001 год) и Юппу Хайнкесу («Реал» — 1998 год, «Бавария» — 2013 год).

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» в шестой раз в истории выиграл Лигу чемпионов.