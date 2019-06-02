«Ливерпуль» повторил достижение «Интера» Моуринью, обыграв «Тоттенхэм» в финале Лиги чемпионов

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Английский «Ливерпуль» стал первым клубом за девять лет, которому удалось победить в финале футбольной Лиги чемпионов, уступив своему сопернику по показателю владения мячом.
«Ливерпуль» повторил достижение «Интера» Моуринью, обыграв «Тоттенхэм» в финале Лиги чемпионов
  • Reuters

Об этом сообщает официальная страница Opta Sports в социальной сети Twitter.

Отмечается, что в выигранном со счётом 2:0 финале ЛЧ с соотечественниками из «Тоттенхэма» футболисты «Ливерпуля» владели мячом всего 35,4% времени.

Предыдущим коллективом, победившим в финале Лиги чемпионов, владея мячом менее 50% времени, был итальянский «Интер» под руководством португальского специалиста Жозе Моуринью, в решающем поединка турнира в сезоне-2009/10 оказавшийся сильнее немецкой «Баварии» со счётом 2:0.

Ранее были названы имена претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов.

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