«Ливерпуль» повторил достижение «Интера» Моуринью, обыграв «Тоттенхэм» в финале Лиги чемпионов
- Reuters
Об этом сообщает официальная страница Opta Sports в социальной сети Twitter.
Отмечается, что в выигранном со счётом 2:0 финале ЛЧ с соотечественниками из «Тоттенхэма» футболисты «Ливерпуля» владели мячом всего 35,4% времени.
Предыдущим коллективом, победившим в финале Лиги чемпионов, владея мячом менее 50% времени, был итальянский «Интер» под руководством португальского специалиста Жозе Моуринью, в решающем поединка турнира в сезоне-2009/10 оказавшийся сильнее немецкой «Баварии» со счётом 2:0.
Ранее были названы имена претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов.