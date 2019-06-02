Отец Неймара отреагировал на выдвинутые против его сына обвинения в изнасиловании

Короткая ссылка
Обвинения в адрес нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймара являются следствием попытки вымогательства. Об этом заявил отец футболиста Неймар да Силва Сантус в беседе с Bandeirantes.

При этом он подтвердил факт знакомства Неймара с выдвинувшей обвинения в изнасиловании девушкой, уточнив, что их отношения были основаны на взаимном согласии. 

«Моего сына можно обвинить во многом, но я знаю, что он за человек ... понятно, что это была ловушка», — приводит его слова The Telegraph.

Ранее СМИ сообщили, что женщина обвинила Неймара в изнасиловании.

По её словам, инцидент произошёл в мае в одном из отелей Парижа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить