Отец Неймара отреагировал на выдвинутые против его сына обвинения в изнасиловании

Обвинения в адрес нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймара являются следствием попытки вымогательства. Об этом заявил отец футболиста Неймар да Силва Сантус в беседе с Bandeirantes.

При этом он подтвердил факт знакомства Неймара с выдвинувшей обвинения в изнасиловании девушкой, уточнив, что их отношения были основаны на взаимном согласии.

«Моего сына можно обвинить во многом, но я знаю, что он за человек ... понятно, что это была ловушка», — приводит его слова The Telegraph.

Ранее СМИ сообщили, что женщина обвинила Неймара в изнасиловании.

По её словам, инцидент произошёл в мае в одном из отелей Парижа.