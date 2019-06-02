Отец Неймара отреагировал на выдвинутые против его сына обвинения в изнасиловании
При этом он подтвердил факт знакомства Неймара с выдвинувшей обвинения в изнасиловании девушкой, уточнив, что их отношения были основаны на взаимном согласии.
«Моего сына можно обвинить во многом, но я знаю, что он за человек ... понятно, что это была ловушка», — приводит его слова The Telegraph.
Ранее СМИ сообщили, что женщина обвинила Неймара в изнасиловании.
По её словам, инцидент произошёл в мае в одном из отелей Парижа.