СМИ: Футболиста Неймара обвинили в изнасиловании

Короткая ссылка
Нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар обвиняется в изнасиловании, сообщает UOL.

По данным портала, женщина, чьё имя не называется, заявила, что Неймар изнасиловал её в Париже.

По словам женщины, инцидент произошёл 15 мая в одном из отелей французской столицы. При этом заявление девушка подала уже в Бразилии, так как, по её словам, была эмоционально потрясена и боялась обращаться в полицию в другой стране.

Отмечается, что в полиции подтвердили факт обращения, но отказались давать официальные комментарии на этот счёт.

В конце сентября 2018 года в Германии опубликовали заявление американки Кэтрин Майорги, в котором она обвинила футболиста Криштиану Роналду в изнасиловании, произошедшем, по её словам, в Лас-Вегасе в 2009 году. Майорга отметила, что форвард заплатил ей за молчание.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить