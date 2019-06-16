Погба: сейчас подходящее время для нового вызова

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Французский полузащитник «Манчестер Юнайтед» француз Поль Погба прокомментировал ситуацию вокруг своего возможного ухода из клуба.
Погба: сейчас подходящее время для нового вызова
  • Reuters

«Сейчас вокруг много разговоров. Я был в течение трёх лет в «Манчестере» и преуспел. Были хорошие моменты и не очень, как у всех. Минувший сезон стал лучшим для меня из-за всего, что произошло. Думаю, сейчас подходящее время для нового вызова где-то ещё. Размышляю над этим», — приводит слова Погба The Guardian.

По информации СМИ, 26-летний француз может продолжить карьеру в мадридском «Реале».

Погба является воспитанником МЮ, в составе которого дебютировал на профессиональном уровне в 2011 году, после чего провёл четыре сезона в «Ювентусе», а затем снова вернулся в стан «красных дьяволов». В общей сложности в его активе 138 матчей за МЮ, в которых он забил 31 мяч и отдал 29 голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» отказался от приобретения Бэйла.

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