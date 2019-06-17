Президент ПСЖ: никто не заставлял Неймара подписывать контракт

Президент французского «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи заявил, что все игроки команды должны полностью отдаваться в играх за клуб.

«Я хочу, чтобы игроки, которые хотят присоединиться к нашему проекту, были готовы полностью отдаваться на поле, чтобы защищать честь этой футболки. С теми, кто не захочет этого делать или не понимает нашей позиции, мы встретимся и обсудим это», — приводит слова Аль-Хелаифи France Football.

Он также высказался о ситуации вокруг звёздного бразильского форварда Неймара, который, по информации СМИ, раздумывает над сменой клуба.

«Никто не заставлял его подписывать контракт с клубом. Никто не подталкивал его к этому. Он присоединился к проекту, сделав выбор сознательно», — добавил функционер.

Неймар перешёл в ПСЖ летом 2017 года из каталонской «Барселоны». Его переход обошёлся парижанам в €222 млн. Нынешний контракт 27-летнего бразильца с клубом рассчитан до лета 2022 года.

Ранее сообщалось, что ПСЖ предложил Неймара мадридскому «Реалу».