Президент ПСЖ: никто не заставлял Неймара подписывать контракт

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Президент французского «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи заявил, что все игроки команды должны полностью отдаваться в играх за клуб.
Президент ПСЖ: никто не заставлял Неймара подписывать контракт
  • Reuters

«Я хочу, чтобы игроки, которые хотят присоединиться к нашему проекту, были готовы полностью отдаваться на поле, чтобы защищать честь этой футболки. С теми, кто не захочет этого делать или не понимает нашей позиции, мы встретимся и обсудим это», — приводит слова Аль-Хелаифи France Football.

Он также высказался о ситуации вокруг звёздного бразильского форварда Неймара, который, по информации СМИ, раздумывает над сменой клуба.

«Никто не заставлял его подписывать контракт с клубом. Никто не подталкивал его к этому. Он присоединился к проекту, сделав выбор сознательно», — добавил функционер.

Неймар перешёл в ПСЖ летом 2017 года из каталонской «Барселоны». Его переход обошёлся парижанам в €222 млн. Нынешний контракт 27-летнего бразильца с клубом рассчитан до лета 2022 года. 

Ранее сообщалось, что ПСЖ предложил Неймара мадридскому «Реалу».

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