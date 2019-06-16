Лучший бомбардир ЧЕ-2012, чемпион мира и экс-хавбек «Ювентуса»: кто из футболистов РПЛ больше всего подешевел за полгода

Известный немецкий портал Transfermarkt опубликовал список футболистов Российской премьер-лиги (РПЛ), трансферная стоимость которых упала за последние полгода. Ранее ресурс представил рейтинг спортсменов, прибавивших в цене по итогам сезона. RT рассказывает, какие игроки подешевели сильнее остальных.

Каждые полгода известный немецкий портал Transfermarkt публикует обновлённые трансферные стоимости футболистов. И если высокая результативность и успехи по ходу сезона положительно влияют на эти показатели, то неудовлетворительные выступления, пропуск матчей и хронические травмы, наоборот, могут серьёзно снизить цену спортсмена. Это произошло и с целым рядом игроков Российской премьер-лиги, которые за последние полгода значительно подешевели.

Накануне RT привёл рейтинг футболистов РПЛ, максимально прибавивших в цене. На его вершине оказались сразу два представителя московского ЦСКА. Как выясняется, в списке самых подешевевших игроков также лидируют армейцы.

Если обращать внимание исключительно на потерю стоимости в миллионах, первое место у Алана Дзагоева. В прошедшем сезоне его мучили травмы, в результате он провёл всего 11 матчей за соревновательный год — худший показатель в его карьере. Ещё обиднее тот факт, что в этих встречах он также не блистал и записал на свой счёт всего одну результативную передачу.

Безусловно, это не могло не сказаться на стоимости футболиста, к которому несколько лет назад проявляли интерес ведущие клубы Европы. Один из лучших бомбардиров чемпионата Европы 2012 года подешевел сразу на €5 млн и теперь оценивается суммарно в €8 млн. Правда, вряд ли кто-то решится выплатить за игрока такие деньги, учитывая его постоянные проблемы со здоровьем .

Но если Дзагоев, скорее всего, продлит контракт с ЦСКА, то его одноклубнику Абелю Эрнандесу повезло меньше. Приобретая уругвайца, армейцы отлично понимали, что берут игрока, сильно подверженного травмам, но всё же решили рискнуть. В итоге эта покупка оказалась одной из самых неудачных за последние несколько лет.

За время выступления в армейском коллективе форвард получил три повреждения — бедра, колена и приводящей мышцы. В результате Эрнандес выходил на поле всего в 15 встречах. В них он отметился тремя голами и одной результативной передачей, но этого оказалось недостаточно, чтобы сохранить как место в стане красно-синих, так и расположение аналитиков. Как и Алан, он подешевел на 38,5%, что в его случае эквивалентно €2,5 млн.

Ещё большим разочарованием стал приезд Клаудио Маркизио в Санкт-Петербург. Итальянец перешёл в «Зенит» в качестве свободного агента и считался идеальным усилением для будущего чемпиона России. Но поначалу он долго приходил в форму, а затем получил серьёзную травму, из-за которой пропустил около двух месяцев.

В апреле ситуация лишь осложнилась — у экс-хавбека «Ювентуса» диагностировали повреждение колена, которое требовало хирургического вмешательства. В результате спортсмена прооперировали, и он выбыл на срок от четырёх до шести месяцев.

При этом Маркизио — один из самых высокооплачиваемых футболистов РПЛ. В сентябре 2018-го он заключил контракт на два года, согласно которому заработает около €13 млн с учётом бонуса. Принимая во внимание его неспособность играть, трансферная стоимость всего в €3,5 млн кажется весьма обоснованной.

Олег Шатов и Матиас Краневиттер также провели не лучший сезон и поэтому заметно подпортили своё реноме в глазах иностранных скаутов. В этом случае значительно обиднее должно быть аргентинцу, который наверняка рассматривал «Зенит» как своеобразный трамплин перед возвращением в топ-клуб Европы. Однако экс-игрок «Атлетико» так и не смог вписаться в схемы Семака и стал дешевле сразу на 27,3% (€1,5 млн).

По €2 млн в цене потеряли сразу три футболиста РПЛ. Но если в случае с Эмануэлем Мамманой ключевую роль сыграли травмы, а Игорь Акинфеев стал менее привлекательным для иностранных клубов из-за возраста, то Софьян Ханни разочаровал прежде всего своей игрой. Алжирец перешёл в «Спартак» из «Андерлехта» за €8 млн, однако пока так и не смог освоиться в столице. В прошедшем сезоне он чередовал яркие матчи с откровенно неудачными, записав на свой счёт десять баллов (4 + 6) по системе «гол + пас».

Поначалу полноценно раскрыться Ханни мешало присутствие в команде лидера в лице Квинси Промеса, но и после его отъезда в «Севилью» алжирец с ролью вожака не справился.

Прошедший сезон для «Спартака» в целом получился крайне неудачным, что отразилось и на цене его игроков. Достаточно сказать, что в топ-25 самых обесценившихся футболистов РПЛ значатся сразу шесть красно-белых — и это не считая Ханни. Так, трансферная стоимость Фернандо, Луиса Адриано и Александра Ташаева снизилась на €1,5 млн, Ильи Кутепова и Дениса Глушакова — на €1 млн, а Александра Селихова — на €800 тыс.

При этом сильнее всего пострадал Ташаев. В процентном отношении он потерял больше всех (33%). Это неудивительно, учитывая прошедший сезон. Он переходил из «Динамо» в качестве одного из самых перспективных крайних полузащитников страны, но сумел отметиться лишь двумя результативными передачами в 24 матчах в составе «Спартака». Александр не смог заслужить доверия ни одного из трёх наставников «Спартака», в результате чего провёл на поле лишь 1159 минут.

Не смогли избежать обесценивания и несколько игроков «Локомотива». Несмотря на завоевание серебряных медалей, эксперты посчитали выступления некоторых спортсменов не соответствующими их звёздному статусу. На €1,5 млн подешевели сразу три футболиста — Фёдор Смолов, Бенедикт Хёведес и Мануэл Фернандеш. При для всех троих главной причиной является возраст. Португалец совсем недавно отпраздновал 33-летие и перешёл в разряд ветеранов. Недалеко от него и 31-летний чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии. Что касается россиянина, то он разменяет четвёртый десяток уже в 2020-м.

Однако больше всех в цене потерял Эдер. 31-летний португалец — также не самый молодой игрок, но он не может похвастаться и результатами на поле. В отличие от Ташаева, Эдер пользовался доверием главного тренера Юрия Сёмина, но отплатить за это доверие не смог. В 35 встречах он отметился лишь тремя голами и одной результативной передачей, чего оказалось явно недостаточно.

При этом стоит отметить, что в процентном отношении Эдер потерял не так много. В РПЛ оказался целый ряд игроков, трансферная стоимость которых уменьшилась сразу в два раза. Однако единоличным лидером антирейтинга можно считать защитника «Урала» Александра Данцева. Всего полгода назад 34-летний спортсмен стоил €100 тыс., а теперь оценивается в четыре раза ниже.