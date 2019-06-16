Вратарь «Краснодара», форвард ЦСКА и капитан сборной России: кто из футболистов РПЛ больше всего подорожал за полгода

Известный немецкий портал Transfermarkt опубликовал обновлённый рейтинг трансферной стоимости футболистов Российской премьер-лиги. В нём были названы спортсмены, которые больше всех прибавили в цене по итогам прошедшего сезона. RT рассказывает, кто из футболистов подорожал сильнее всего.

Немецкий портал Transfermarkt, специализирующийся на определении стоимости футболистов, обновил данные о спортсменах. В частности, были опубликованы изменения в цене футболистов, выступающих в РПЛ. В этом году отечественные коллективы не запомнились впечатляющими успехами на международной арене, где не смогли квалифицироваться в плей-офф Лиги чемпионов, а в Лиге Европы потерпели поражения на стадии 1/8 финала. Но несмотря на это, многие игроки российских команд значительно подорожали в сравнении с началом года.

Наиболее впечатляющие результаты показали представители московского ЦСКА. В прошедшем сезоне подопечные Виктора Гончаренко заняли лишь четвёртое место в своей группе Лиги чемпионов, а в чемпионате впервые за 10 лет вылетели из топ-3. Но даже это не помешало молодым армейским футболистам добиться впечатляющего прогресса и привлечь внимание европейских скаутов.

Так, стоимость лучшего бомбардира РПЛ сезона-2018/19 Фёдора Чалова возросла сразу на €6 млн, достигнув отметки в €16 млн. Таким образом, форвард ЦСКА стал самым подорожавшим футболистом лиги за последние полгода, что подкреплено интересом со стороны сильнейших клубов Старого Света. Совсем недавно итальянский портал Sky Sport сообщил о том, что в услугах Чалова заинтересованы английский «Арсенал», испанская «Севилья» и французский «Монако».

При этом самым дорогостоящим футболистом РПЛ остался его одноклубник. В январе 2018-го Марио Фернандес оценивался в €26 млн, но за последние шесть месяцев сделал ещё один шаг вперёд. Его цена возросла до €30 млн, которые и прописаны в его контракте в графе «отступные». Вследствие этого желание мадридского «Атлетико» приобрести игрока сборной России на замену Хуанфрану кажется весьма обоснованным.

Помимо Чалова и Фернандеса, упоминания достойны ещё двое представителей ЦСКА. Иван Обляков пополнил состав красно-синих всего год назад и за это время успел стать крепким игроком основы. Очевидно, его цена могла бы увеличиться ещё больше, если бы он стабильнее выступал во второй половине сезона, по итогам которой он стал дороже на €2,5 млн. Это же касается и Николы Влашича. Арендованный у «Эвертона» хавбек очень мощно начал год и влюбил в себя фанатов армейского клуба, но удержаться на высочайшем уровне не смог. Как итог — увеличение стоимости на €2 млн и звание второго самого дорогостоящего спортсмена РПЛ (€20 млн).

На протяжении последних лет стабильную прибавку в стоимости демонстрируют игроки «Краснодара». Это и неудивительно, ведь в составе команду Мурада Мусаева собраны преимущественно молодые и талантливые футболисты, которые лишь продолжают прогрессировать. Однако наибольшего роста в цене достиг уже довольно опытный Виктор Классон. Швед провёл свой лучший сезон в карьере и весьма заслуженно занял третье место в числе самых дорогих спортсменов РПЛ. На данный момент его трансфер оценивается в €18 млн (+ €4 млн за полгода).

Однако главным прорывом сезона можно смело называть его товарища по команде Матвея Сафонова. 20-летний вратарь провёл свой первый сезон на профессиональном уровне, но уже успел привлечь к себе внимание европейских скаутов. Юный голкипер поразил игрой многих экспертов, а рост его трансферной стоимости составил 140% всего за шесть месяцев (+ €3,5 млн). Для сравнения, также оценённые в €6 млн Иван Игнатьев и Магомед Шапи-Сулейманов подорожали всего лишь на 50%.

Не обошлось без изменений и у «Зенита». В прошедшем сезоне санкт-петербургский клуб впервые за четыре года стал чемпионом России, но, в отличие от двух вышеназванных коллективов, сделал ставку преимущественно на опытных футболистов. На момент окончания турнира лишь двое из игроков стартового состава были моложе 25 лет, вследствие чего серьёзного роста цен у сине-бело-голубых ожидать не стоило.

В результате лишь Сердар Азмун подорожал больше чем на 30% (€4 млн). Иранец заслуженно получил прибавку, проведя статистически лучший сезон в карьере, в котором он отметился 17 голами и семью результативными передачами в 33 матчах.

При этом вторым по данному показателю в «Зените» стал Артём Дзюба, за которого теперь придётся выложить на €3 млн больше (€16 млн в сумме). Примечательно, что капитан сборной России стал одним из четырёх игроков старше 30 лет, вошедших в топ-50 рейтинга. В пятом десятке расположились защитник «Краснодара» Александр Мартынович (+ €1 млн), а также Антон Шунин и Тони Шуньич из «Динамо» (+ €800 тыс. каждый).

Несмотря на довольно возрастной состав, в «Локомотиве» также нашлось несколько игроков, значительно повысивших свою привлекательность в глазах европейских клубов. Одним из них ожидаемо стал Антон Миранчук, который по итогам нынешнего сезона был признан болельщиками лучшим среди железнодорожников. Трансферная стоимость полузащитника увеличилась на €3,5 млн, а всего на €500 тыс. от него отстал Дмитрий Баринов. Опорный хавбек выглядел настолько впечатляюще, что удостоился внимания не только скаутов, но и главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

Несмотря на крайне неудачный сезон, в списке оказался делегат из «Спартака». Им оказался Георгий Джикия, к которому по итогам сезона практически не могло быть вопросов. Футболист добросовестно отрабатывал в обороне, чем заслужил положительную оценку со стороны экспертов. Как итог — трансферная стоимость в размере €8,5 млн и четвёртое место среди самых дорогостоящих центральных защитников РПЛ. Выше ценятся только Эммануэль Маммана, Соломон Кверквелия и Ярослав Ракицкий (все — по €10 млн).

При этом лишь семеро игроков Российской премьер-лиги смогли увеличить свою стоимость на 100 и более процентов. Помимо Сафонова, в их число вошли представители «Рубина» Камиль Закиров и Данил Степанов, а также хавбек «Ростова» Резиуан Мирзов. Прошедший сезон он провёл в тульском «Арсенале», в составе которого стал одним из самых ярких левых полузащитников РПЛ. Спортсмен отметился восемью голами и одной результативной передачей, благодаря чему подорожал на 108% (с €1,3 до €2,5 млн).

Новобранец ЦСКА Игорь Дивеев немного уступил Сафонову, увеличив свою цену на 133,3% (с €2 до €3,5 млн). Первую половину сезона 19-летний защитник провёл в «Уфе», после чего переехал в московский коллектив, где плотно укрепился в стартовом составе. Так, начиная с 9 марта он принял участие в десяти встречах, пропустив лишь две, причём одну из них — из-за сотрясения мозга.

Лидерство поделили хавбек «Ахмата» Раванелли и защитник «Оренбурга» Сильвие Бегич. Примечательно, что по состоянию на январь оба спортсмена оценивались в €1,5 млн, но всего за полгода смогли подорожать ещё на миллион. Правда, бразилец вполне мог стать единоличным лидером в данном аспекте, если бы не тяжелейшая травма. В матче с «Зенитом» он получил разрыв передней крестообразной связки колена, в результате чего сможет вернуться в строй лишь в конце года.