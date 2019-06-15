Уход ветеранов, интерес к Беляеву и возможная потеря Зе Луиша: как изменится «Спартак» летом

Летом московский «Спартак» под руководством Олега Кононова могут ждать серьёзные перемены. Как сообщают СМИ, команду покинут опытные Дмитрий Комбаров и Денис Глушаков. Также нельзя исключать ухода ведущих легионеров Фернандо и Зе Луиша. Взамен красно-белых могут усилить лучший бомбардир чемпионата Чехии Николай Комличенко и защитник сборной России Максим Беляев. Между тем известно, что клуб продлил соглашения с Андреем Ещенко и Георгием Мелкадзе.

Комбаров с Глушаковым — на выход, Ещенко — новый контракт

«Спартак» — одна из самых обсуждаемых и непредсказуемых команд страны, и изменения в клубе происходят регулярно. Не стал исключением и предыдущий сезон. Осенью в отставку отправили Массимо Карреру, который привёл коллектив к чемпионству. На замену ему спустя некоторое время пришёл Олег Кононов.

Экс-наставник «Краснодара» и «Арсенала» обещал, что «Спартак» под его руководством будет играть в зрелищный атакующий футбол, «футбол Бескова и Романцева», но весной московская команда с трудом набирала очки и заняла лишь четвёртое место в турнирной таблице РПЛ.

В результате своих постов лишились вице-президент Наиль Измайлов и генеральный директор Сергей Родионов. Их места заняли Сергей Михайлов и Томас Цорн соответственно. Кононов со своим штабом остался в команде. Таким образом, именно с учётом пожеланий тренера летом будут проводиться перемены в составе.

Собственно, обновление «Спартака» стартовало ещё зимой, когда клуб покинули Александр Самедов, Жано Ананидзе (аренда), Ивелин Попов, Роман Ерёменко, Артём Тимофеев (аренда).

По информации СМИ, летом компанию им могут составить некоторые заслуженные ветераны. Особенно слабы позиции Дмитрия Комбарова и Дениса Глушакова. Весной оба лишились места в стартовом составе, проиграв конкуренцию другим исполнителям.

Сообщается, что Комбаров может перебраться в стан новичка РПЛ «Сочи», куда уже перешёл его брат Кирилл. Дениса тоже якобы не прочь видеть в своих рядах несколько провинциальных команд премьер-лиги. В «Арсенале» опровергли информацию о том, что клуб интересуется Глушаковым. А спортивный директор «Сочи» Андрей Орлов заявил, что «теоретически Глушаков может стать игроком клуба».

В «Спартаке» же полузащитнику будет откровенно сложно рассчитывать на место в стартовом составе. Это продемонстрировала весенняя часть прошедшего сезона. Конкуренцию у капитана выиграл вернувшийся из «Ростова» 22-летний Аяз Гулиев.

А другой ветеран команды, Андрей Ещенко, в ближайшее время команду точно не покинет. С защитником на год продлили контракт, несмотря на то что спортсмен недавно перенёс тяжёлую травму колена. Никаких слухов не возникает и по поводу 35-летнего Артёма Реброва, который в настоящий момент восстанавливается от повреждения.

Также «Спартак» продлил контракт с молодым воспитанником клуба Георгием Мелкадзе. Новое соглашение рассчитано до лета 2022 года. По информации журналистов, его зарплата в этот период будет составлять 3 млн рублей в месяц.

Зе Луиш и Фернандо на грани ухода

Что касается других возможных потерь клуба, то в СМИ в начале лета заявили об интересе к Зе Луишу со стороны «Порту». Якобы португальский гранд готов предложить за форварда €10 млн, а самому футболисту — контракт с зарплатой в €1,5 млн в год.

Нападающий выложил неоднозначный пост в своём Instagram.

«Отпуск закончился, сейчас готовлюсь к новой спортивной эпохе», — написал Зе Луиш.

Если кабовердианец уйдёт из команды, «Спартаку» придётся искать нового форварда, тем более что Луису Адриано уже 32 года и он также может покинуть клуб.

В связи с этим неудивительно, что в начале июня писали об интересе красно-белых к Николаю Комличенко, который забил 29 мячей в завершившемся сезоне чемпионата Чехии.

Впрочем, многие эксперты скептически отнеслись к возможному трансферу — например, бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела.

«Сейчас, говорят, его возьмут на хороший контракт в «Спартак». Но мне кажется, ничего не получится. И до сборной он ещё не дорос. Не тот уровень. В командной игре Комличенко практически не участвует. А в «Спартаке» ещё и большие подъёмные, и контракт получит», — приводит слова Петржелы «Советский спорт».

Покинуть «Спартак» якобы может и Фернандо. Интерес к нему приписывается ряду клубов АПЛ.

Наконец, Софьяна Ханни, весной также потерявшего место в основе, молва отправляет в «Нант».

Логично, что сейчас ходят слухи об интересе «Спартака» к полузащитникам. Томаш Соучек, Руслан Малиновский, Хосам Айеш, Миха Зайц, Янис Хаджи, Алексис Макалистер — их имена так или иначе упоминались в связке с красно-белыми.

За последнего столичный клуб якобы готов был заплатить €20 млн — притом что молодой 22-летний полузащитник не провёл ни одного матча в Европе, хотя права на него принадлежат английскому «Брайтону».

Объясним интерес и к 24-летнему словенскому опорному полузащитнику «Фенербахче» Михе Зайцу. Впрочем, даже учитывая потенциальный уход Глушакова и Фернандо, в центре поля у «Спартака» всё равно намечается серьёзная конкуренция, ведь в составе команды, помимо Романа Зобнина и Гулиева, есть молодые талантливые Наиль Умяров и Михаил Игнатов.

Наконец, нельзя забывать и о возможном возвращении Квинси Промеса. Голландец провёл не слишком удачный сезон в «Севилье» и в социальных сетях даже признавался бывшим партнёрам, что не против вновь оказаться в «Спартаке». Возможно, красно-белым удастся договориться об аренде футболиста.

Беляев и замена Айртону

А желание красно-белых укрепить центр обороны понять можно. С одной стороны, за два места на поле борются Самуэль Жиго, Георгий Джикия, Сальваторе Боккетти, Илья Гапонов и Илья Кутепов.

С другой, Жиго и Кутепов весной испытывали проблемы со здоровьем, а Боккетти уже немолод и через год у него заканчивается контракт с клубом.

Неудивительно, что «Спартаку» приписывается интерес к Максиму Беляеву, который своей уверенной игрой за «Арсенал» заслужил вызов в сборную России.

В тульском клубе даже не скрывают, что москвичи проявляют интерес к Беляеву, однако отмечают, что он мечтает сыграть в Лиге чемпионов.

В «Спартаке» же в грядущем сезоне у Беляева такой возможности не будет, зато будет в «Локомотиве», который якобы тоже намерен приобрести Максима.

С учётом возможного ухода из команды Дмитрия Комбарова «Спартак» наверняка постарается укрепить и левый фланг обороны, где весной закрепился Айртон.

Тем не менее конкуренция бразильцу не помешает, учитывая его юный возраст и нестабильность.

В этом плане выгодной кандидатурой для «Спартака» может стать воспитанник клуба Фёдор Кудряшов, который последние полгода провёл в турецком «Истанбуле». Однако в июле контракт защитника сборной России с клубом подойдёт к концу, и 32-летний Фёдор станет свободным агентом.

Только на руку красно-белым будет и универсальность Кудряшова, ведь он способен сыграть не только на фланге обороны, но и в центре защиты.