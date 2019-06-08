«Будет турнир для богатых»: как предложенная реформа Лиги чемпионов может отразиться на российских командах

Реформа Лиги чемпионов, предложенная главой Ассоциации европейских клубов, негативно отразится на целом ряде национальных первенств, уверен представитель испанской Ла Лиги Даниэль Серехидо. Он отметил, что, если эти изменения будут утверждены, российские команды могут потерять возможность принимать участие в турнире. Критики реформы подчёркивают, что в итоге богатые европейские гранды фактически гарантируют себе места в элите. Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков призвал руководителей клубов выступить против нововведения. А экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что УЕФА невыгодно сокращать географию соревнований.

«Значение национального первенства будет меркнуть»

С 2024 года российские команды могут лишиться права участия в Лиге чемпионов. Глава Ассоциации европейских клубов (ECA), президент «Ювентуса» Андреа Аньелли предложил новый формат турнира.

В нём по-прежнему будут участвовать 32 ведущих европейских коллектива. На групповом этапе они будут распределены на четыре октета, поэтому минимальное число матчей для каждого участника возрастёт с шести до 14. При этом полностью упразднится квалификационный раунд.

На данный момент механизм отбора уточняется. Однако известно, что команды, занявшие первые шесть мест в своей группе, смогут сохранить место в Лиге чемпионов на следующий год. Предполагается, что четыре места будут доставаться полуфиналистам Лиги Европы, а остальные — представителям национальных первенств, имеющих высокий коэффициент УЕФА.

По словам Даниэля Серехидо, официального представителя Ла Лиги, которая выступает против нововведений, реформа будет выгодна лишь ведущим клубам Европы. Больше всего от неё пострадают национальные чемпионаты, которые имеют низкие коэффициенты в рейтинге УЕФА.

«Для крупных клубов участие в этой лиге будет практически гарантированным из года в год. Следовательно, на фоне этого турнира значение национального первенства с каждым годом будет меркнуть всё больше. В плюсе будут только гранды чемпионатов Испании, Италии, Франции, Германии и Франции. Те чемпионаты, у которых более низкий коэффициент УЕФА, например Россия, могут оказаться почти полностью исключены», — цитируют Серехидо «Известия».

Ещё одно нововведение — перенос еврокубковых матчей на субботу и воскресенье. В таком случае встречи внутренних чемпионатов будут проводиться в будни. По мнению Серехидо, это приведёт к значительному оттоку финансовых средств из национальных турниров, что, в свою очередь, ещё больше ударит по клубам с ограниченным бюджетом.

«Создание закрытой Лиги чемпионов только для «лучших клубов» вызовет ещё больший экономический разрыв между богатыми и бедными командами. По мере того как всё больше телевизионных денег уйдёт от национальных соревнований для финансирования Лиги чемпионов, будут ещё больше страдать внутренние первенства», — отмечает представитель Ла Лиги.

На данный момент противниками реформы выступают руководители ведущих первенств континента, в том числе испанской Ла Лиги, французской Лиги 1, а также итальянской Серии А. Последние даже пообещали бойкотировать турнир в том случае, если новый формат будет утверждён.

«Существуют разные позиции по поводу развития футбола в Европе. Мы должны остановить планы по реформам Лиги чемпионов и понаблюдать за всеми заинтересованными сторонами, чтобы начать проект с нуля. Необходимо гарантировать долгосрочную спортивную и экономическую устойчивость как национальных чемпионатов, так и европейских соревнований», — приводит слова президента «Лацио» Клаудио Лотито «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что решающим фактором при утверждении нового формата может стать то, что его поддержал президент УЕФА Александер Чеферин.

«Идея играть без российских клубов абсурдна»

В обновлённом в начале июня рейтинге УЕФА Россия занимает шестое место, которое даёт ей право делегировать в Лигу чемпионов сезона-2019/20 три команды. Против реформирования турнира выступили казанский «Рубин» и московский «Локомотив». По мнению генерального директора железнодорожников Василия Кикнадзе, предложение ECA представляет серьёзную угрозу национальному чемпионату.

«История с G-14 тянется уже несколько лет. Так что конфликт разворачивается на ваших глазах. Абсолютно согласен с Даниэлем Серехидо, что предлагаемые изменения формата лиги приведут к уменьшению шансов российских клубов на участие в основном турнире. Это будет турнир для богатых», — приводит слова функционера «Чемпионат».

Тем не менее, как он подчеркнул, ECA и УЕФА встретили серьёзный отпор со стороны руководителей европейских клубов. В связи с этим речи об окончательном решении не идёт. По словам Кикнадзе, реформа будет обсуждаться на протяжении ближайших двух лет.

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков также подверг резкой критике предложение по реформированию Лиги чемпионов. По его мнению, футбольные власти Европы руководствуются лишь соображениями выгоды.

«Сама идея играть без российских клубов абсурдна. Мы доказали, что российская лига входит в число сильнейших в Европе. Там во главе угла находится экономика, а матчи с участием наших команд не приносят нужного финансового эффекта. Ещё одна причина — крайне неудачное выступление в европейских турнирах», — цитирует Колоскова Sport24.

Он подчеркнул, что РФС и российские клубы должны занять жёсткую позицию по отношению к реформе.

«Сейчас надо не безучастно наблюдать за развитием событий, а доказывать, что мы обязательно должны быть участниками нового формата. У нас есть сильные представители в ECA, Александр Алаев — в большом авторитете в УЕФА. Здесь необходимо засучить рукава и сосредоточиться на этой проблематике, а не на теме лимита, расширения лиги и прочих второстепенных вещах», — заключил Колосков.

В то же время некоторые эксперты выразили сомнение в том, что Россия может остаться без Лиги чемпионов. Так, бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко отметил, что УЕФА невыгодно принимать столь радикальные меры.

«В организации заинтересованы в том, чтобы как можно больше стран выступали в самом престижном клубном турнире. Поэтому это бред. В противном случае образуется другая, альтернативная Лига чемпионов. Думаю, людям быстро надоест смотреть игры одних и тех же команд. Нужна же новая кровь, драйв. Посмотрите на «Аякс» в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Попадёт он в неё по новой формуле? Не факт», — заявил Червиченко «Советскому спорту».

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой также призвал не паниковать раньше времени, так как даже после введения нового формата у отечественных коллективов останутся хорошие шансы на попадание в Лигу чемпионов.

«Россия по квалификационному рейтингу УЕФА на пятой-шестой позиции — сразу вслед за футбольными гигантами. Мы же не на 50-м месте! Формат соревнований меняется постоянно, и это нормально. Раньше в лиге играли одни чемпионы, а сейчас представлены даже те команды, которые и победителями не становятся», — сказал эксперт в эфире НСН.