В Ла Лиге заявили, что Россия может не попасть в новую Лигу чемпионов

Официальный представитель чемпионата Испании (Ла Лиги) в России Даниэль Серехидо заявил, что Россия может не попадать в сетку нового формата Лиги чемпионов из-за низких коэффициентов в рейтинге УЕФА.

«Те чемпионаты, у которых более низкий коэффициент УЕФА, например, Россия, могут оказаться почти полностью исключены из новой Лиги чемпионов», — приводят «Известия» слова Серехидо.

Он отметил, что «в плюсе будут только гранды чемпионатов Испании, Италии, Франции, Германии и Франции».

Ранее сообщалось, что президент Ассоциации европейских клубов (ЕСА) Андреа Аньелли разработал схему нового формата Лиги чемпионов.

Согласно новому предложению, с 2024 года в турнире должны остаться 32 клуба, но на групповом этапе они будут разбиты не на восемь групп по четыре команды, а на четыре группы по восемь команд.

Шесть первых команд из каждой группы будут сохранять места в Лиге чемпионов на следующий сезон. Таким образом, согласно новым правилам ежегодно в турнир могут входить только восемь новых команд.

Футбольные клубы Франции, Германии, Италии, Португалии и Швейцарии выразили обеспокоенность в связи с возможными реформами Лиги чемпионов.