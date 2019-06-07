Ряд европейских клубов выразил обеспокоенность предложением по реформе ЛЧ

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Футбольные клубы Франции, Германии, Италии, Португалии и Швейцарии выразили обеспокоенность в связи с возможными реформами Лиги чемпионов, концепцию которых Союзу Европейских футбольных ассоциаций предложила Ассоциация европейских клубов (ECA).
Ряд европейских клубов выразил обеспокоенность предложением по реформе ЛЧ
  • Reuters

Как сообщает Associated Press, в число клубов, несогласных с предложенной моделью реформирования турнира, вошли немецкий «Шальке», итальянский «Лацио», французские «Сент-Этьен» и «Бордо», швейцарские «Базель» и «Янг Бойз», португальская «Брага», а также «Монако».

Отмечается, что таким образом вышеуказанные клубы выразили поддержку позиции представителей Английской премьер-лиги (АПЛ), которые также выступили против нововведений.

ECA предложила УЕФА с 2024 года внедрить в Лиге чемпионов систему дивизионов, согласно которой команды будут покидать первую группу в случае неудовлетворительных результатов.

Ранее в УЕФА оценили шансы заявки Санкт-Петербурга принять финал ЛЧ-2020/21.

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