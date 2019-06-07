В УЕФА оценили шансы заявки Санкт-Петербурга принять финал ЛЧ-2020/21

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В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) считают, что у заявки Санкт-Петербурга на проведение финала Лиги чемпионов — 2020/21 есть хорошие шансы на победу.
В УЕФА оценили шансы заявки Санкт-Петербурга принять финал ЛЧ-2020/21
  • РИА Новости

«У Санкт-Петербурга отличная заявка, которая имеет шансы на победу. Красивейший город, новая арена, которая принимала матчи чемпионата мира по футболу, всё было отлично организовано. У Мюнхена также прекрасный стадион, новый, но не настолько, как у Санкт-Петербурга. Обе заявки очень сильные, будет интересно узнать, кто из них получит право провести финал», — сказал исполнительный директор УЕФА Мартин Каллен на Петербургском международном экономическом форуме.

Место проведения финала Лиги чемпионов — 2020/21 станет известно в сентябре 2019 года.

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