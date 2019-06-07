Колобков на ПМЭФ рассказал о программах поддержки здорового образа жизни

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Министр спорта России Павел Колобков на Петербургском международном экономическом форуме рассказал о госпрограммах, направленных на поддержку здорового образа жизни, передаёт «ПолитЭксперт».
Колобков на ПМЭФ рассказал о программах поддержки здорового образа жизни
  • РИА Новости

Как отметил Колобков, благодаря программе развития инфраструктуры к настоящему времени построено семь крупных манежей и более 300 футбольных полей.

«Мы планируем за счёт средств федерального бюджета потратить 27 млрд рублей на развитие этой программы. За счёт данных средств совместно с российскими регионами будет построено 25 манежей, более 100 футбольных полей», — сообщил министр.

По его словам, также будет подготовлено до пяти тысяч тренеров.

Ранее Nation News сообщал, что в рамках культурной программы ПМЭФ провели выставку «Искусственный интеллект и диалог культур».

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