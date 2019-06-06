«Большинство клубов выступили за»: в РПЛ поддержали идею расширения лиги до 18 команд

Представители клубов РПЛ поддержали идею расширения числа участников лиги с 16 до 18 команд. Об этом стало известно по окончании общего собрания, которое состоялось в Москве. Президент лиги Сергей Прядкин заявил, что для рассмотрения данного вопроса собрана рабочая группа, а также объяснил, каким образом будут решены проблемы с календарём. О новой реформе в российском футболе — в материале RT.

6 июня в Москве состоялось общее собрание клубов Российской премьер-лиги. В ходе мероприятия обсуждался ряд важнейших вопросов, в частности, внедрение системы видеопомощи арбитрам (VAR) на матчах первенства и календарь следующего сезона. Но главной темой стало возможное увеличение числа участников чемпионата с 16 до 18. Как стало известно, в ходе голосования данную идею поддержали все нынешние представители турнира, за исключением одного.

Примечательно, что данный вопрос даже не входил в официальную повестку дня, однако был рассмотрен в специальном порядке.

«Создана рабочая группа, которая в течение двух недель обсудит все нюансы, взвесит все минусы и плюсы. Большинство клубов выступили за. Даже те, кто воздержался или высказал сомнение, сказали, что нашей большой стране всё же нужно расширение — до 18—20 команд. Но для этого нужна стабильная материальная база, академии», — цитирует Прядкина «Чемпионат».

Как отметил функционер, в настоящий момент нельзя однозначно говорить о том, что в РПЛ непременно возрастёт число участников. По его словам, окончательное решение будет приниматься на заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС).

Помимо прочего, он заверил, что в случае расширения не возникнет проблем с календарём, а также рассказал, каким образом будет происходить обмен командами между ФНЛ и РПЛ.

«Задавались вопросы по календарю: как, когда, где играть. Ужмёмся, найдём места... Эти нюансы отработает рабочая группа. Вы знаете, что в ходе чемпионата нельзя менять регламент. Мы предусмотрели, как будет происходить обмен между РПЛ и ФНЛ в случае принятия решения о расширении до 18 команд. Вариантов было несколько, большинство приняли тот, при котором 15-е и 16-е места будут играть в стыковых матчах с третьим и четвёртым местом ФНЛ», — отметил Прядкин.

При этом он добавил, что потом турнир вернётся к нынешней системе, когда два последних клуба уступают своё место лидерам ФНЛ, а ещё два коллектива — играют переходные матчи.

«Мы хотим расшириться до 18, а то и больше команд, но для этого должна быть финансовая организация и соответствующие цели. Не надо ставить невыполнимые задачи», — заключил Прядкин.

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подтвердил факт обсуждения расширения чемпионата России, а также рассказал о своей позиции по данному вопросу.

«Мы должны быть уверены, что команды, которые пополнят Премьер-лигу, будут готовы с точки зрения инфраструктуры. Мы уже прошли тот этап, когда болельщики приходили на старые и не всегда безопасные для жизни и здоровья стадионы. Хочется, чтобы после чемпионата мира мы привыкали к хорошему, а не возвращались в неприятное прошлое. Также должны быть чёткие финансовые критерии для представителей ФНЛ, которые планируют попасть в РПЛ», — пояснил Бабаев.

Несмотря на заверения президента РПЛ, многие эксперты были серьёзно озабочены возможным увеличением числа участников турнира из-за проблем с календарём. Коллективам придётся проводить по 34 матча вместо 30, вследствие чего неминуемо возрастёт протяжённость сезона.

«Мы планируем более раннее начало и более позднее окончание чемпионата. Например, если в предстоящем сезоне первый тур планируется на 14 июня, то с 18 командами он начинался бы на неделю раньше», — выразил мнение Бабаев.

Однако сдвигом старта дело может не ограничиться. Вероятно, коллективам придётся завершать первую половину турнира не в начале, а в середине декабря, а возобновлять — в середине февраля. Таким образом, ещё жёстче может встать проблема с проведением встреч в северных регионах страны, с которыми и ранее возникали серьёзные накладки.

Однако Бабаев заверил, что по данному вопросу также ведётся работа. По его мнению, эту проблему возможно решить с помощью грамотного составления календаря.

«Помимо этого обсудили инфраструктуру для проведения матчей в зимнюю погоду. Понятно, что в идеале у стадиона должна быть крыша, но вряд ли такое можно исправить. Но у нас есть варианты, которые позволят играть в формате 18 команд, несмотря на все сложности календаря. Безусловно, он должен составляться так, чтобы такие коллективы, как «Енисей», не играли домашние встречи в холодные месяцы. И при 16 клубах есть такие проблемы, а если расширять лигу, к данному вопросу нужно подходить ещё более тщательно», — сказал Бабаев.

Слухи о расширении лиги появились в конце мая, после чего на данную тему успело высказаться множество функционеров и экспертов. Несмотря на практически единую позицию всех клубов на общем собрании, данный вопрос вызвал достаточно жаркую дискуссию, а многие увидели в инициативе ряд минусов, которые касались не только увеличения числа матчей, но и развития первенства в целом. Одним из противников идеи стал президент московского «Спартака» Леонид Федун.

«Я не видел документов. Мнение о расширении лиги до 18 клубов не поменялось. Считаю, что это экономическая глупость. «Спартак» будет голосовать против», — цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков также не был впечатлён перспективой подобной реформы. При этом его опасения касались не только игры в зимние месяцы, но также и наличия достаточного количества экономически стабильных команд для формирования первенства из 18 клубов.

В частности, он напомнил про последние печальные опыты клубов из Махачкалы, Томи, Перми и Ленинградской области. Каждый из них испытывал серьёзные проблемы с финансированием, а два последних и вовсе завершили своё существование после вылета из РПЛ.

«Давайте посмотрим, есть ли у нас 18 команд со стабильным экономическим положением. Чтобы в середине сезона мы всем миром не спасали, условно, «Анжи». Примеры «Тосно» и «Амкара» не должны повториться», — цитирует ТАСС Мещерякова.

При этом он отметил, что в вопросе количества участников неправильно равняться на английскую Премьер-лигу или испанскую Примеру.

«Я бы посмотрел на команду из Англии, как они играют в воскресенье в Красноярске, потом летят в Порту, а ещё через два дня — в Оренбург. И через сколько времени спортсмены, зарабатывающие миллионы фунтов, завоют: «Да ну этот чемпионат», — заключил Мещеряков.

При этом особенно ратуют за расширение РПЛ коллективы из нижней части турнирной таблицы. Это вполне объяснимо, ведь такое решение может укрепить их позиции в сильнейшем футбольном дивизионе страны и помочь задержаться элите. Об этом открыто заявил спортивный директор дебютанта лиги, «Тамбова», Павел Худяков.

«Что касается голосования, мы, естественно, проголосуем за увеличение лиги. Может прозвучать меркантильно, но мы — дебютанты, нам хочется остаться в высшем дивизионе», — заявил Худяков «Спорт-Экспрессу».