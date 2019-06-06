«Организация стала синонимом беспристрастности»: Инфантино переизбрали президентом ФИФА

Джанни Инфантино вновь избрали президентом Международной федерации футбола (ФИФА). Голосование состоялось в рамках 69-го конгресса в Париже. Функционер был единственным кандидатом на эту должность, в связи с чем мероприятие носило формальный характер. Швейцарец подвёл предварительные итоги своей деятельности, наметил план работы организации на ближайшее будущее и отдельно поблагодарил Россию за успешное проведение чемпионата мира 2018 года.

Действующий президент ФИФА Джанни Инфантино был переизбран на новый четырёхлетний срок. Церемония выборов, носившая формальный характер, состоялась в Париже в рамках 69-го конгресса организации.

Функционер являлся единственным претендентом на пост главы мирового футбола. За эту должность планировал побороться бывший защитник сборной Швейцарии Рамон Вега, однако его кандидатура была снята, так как он не сумел обеспечить себе поддержку достаточного числа национальных федераций.

В связи с этим совет ФИФА принял решение упростить процедуру выборов. Традиционный «бумажный» формат был заменён аккламацией — участники конгресса приветствовали вновь избранного президента аплодисментами.

Интересно, что Инфантино вышел произносить благодарственную речь под один из главных неофициальных гимнов футбольных болельщиков — Seven nation army американской рок-группы The White Stripes.

«Спасибо всем — моей семье, друзьям, тем, кто меня любит и ненавидит. Сегодня я люблю вас всех. Спасибо членам совета, вице-президентам, легендам футбола. Для меня огромная честь работать в ФИФА, это моя роль. Я буду продолжать любить этот вид спорта и работать с вами и для вас, с футболом и для футбола», — цитирует швейцарца ТАСС.

На парижском конгрессе были подведены предварительные итоги работы главы федерации. Инфантино отметил, что в начале его пути ФИФА представляла собой коррумпированную и «практически криминальную» организацию, которая за три года значительно улучшила свою репутацию. Он признал, что им был допущен ряд ошибок, однако подчеркнул, что сделает всё возможное для их исправления.

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«Последние три года и четыре месяца определённо не были идеальными. Но сегодня, в день выборов никто уже не упоминает о кризисе, о необходимости перестройки ФИФА с самого основания, о скандалах, о коррупции. Вместо этого мы говорим о футболе. Мы можем сказать, что сумели исправить ситуацию. Сейчас организация делает то, чем она и должна заниматься, — развивает спорт. Она стала синонимом прозрачности и беспристрастности», — цитирует функционера Inside the Games.

В качестве одного из главных достижений Инфантино назвал успешную борьбу с различными формами дискриминации. Кроме того, он упомянул упразднение запрета на допуск женщин на стадионы во время футбольных матчей в Иране, рост бюджета организации по сравнению с показателями трёхлетней давности, а также положительное влияние системы видеопомощи арбитрам (VAR) на ход матчей самого высокого уровня.

Швейцарец на русском языке поблагодарил организаторов чемпионата мира 2018 года и отметил, что они сумели полностью изменить представление мирового сообщества о России.

«Были разговоры, что это страна насилия и бюрократии, но всё получилось совершенно иначе: там царил настоящий праздник, потому что мундиаль объединяет мир. И мы хотим сказать огромное спасибо за то, что вы так потрясающе его организовали», — добавил функционер.

Что касается ближайших планов организации, то, по его словам, в приоритете будет расширение географии международных соревнований. Президент ФИФА рассказал, что в настоящее время футбол продолжает ориентироваться на Европу, в то время как остро стоит необходимость развивать этот вид спорта и в других регионах.

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Инфантино возглавил ФИФА в феврале 2016 года после того, как свой пост из-за коррупционного скандала покинул восьмой президент организации Йозеф Блаттер.

Деятельность Инфантино всегда вызывала неоднозначную реакцию со стороны экспертов и коллег. Так, в преддверии конгресса бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини признался, что не испытывает доверия по отношению к швейцарцу.

«Инфантино — очень хороший юрист, прекрасный генеральный секретарь, но он возглавляет ФИФА не по праву. Как он может продвигать женский футбол, если всегда смеялся над ним и никогда в него не верил», — приводит слова Платини L'Equipe.

Инфантино не стал комментировать обвинение в свой адрес, лишь подчеркнув, что каждый имеет право на собственное мнение.

«Мы живём в странах, где ты имеешь возможность свободно выражать своё мнение, и это замечательно. Мы работали вместе девять лет, сделав многое в УЕФА. Каждый волен сам выбирать свою судьбу, однако все ограничены законами. И если ты хочешь быть частью футбола, то обязан уважать эти правила», — заявил функционер.

Выборы на должность президента ФИФА совпали с печальным событием. На 90-м году жизни скончался экс-глава УЕФА Леннарт Юханссон, стоявший у руля организации с 1990 по 2007 год. Инфантино почтил память шведа и признался, что тот всегда являлся для него не только хорошим другом, но и примером для подражания.

Местом проведения 70-го конгресса в 2020 году станет столица Эфиопии Аддис-Абеба.