Платини заявил, что нынешний глава ФИФА Инфантино не вызывает у него доверия

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини подверг критике главу Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

«Он очень хороший юрист, прекрасный генеральный секретарь, но он возглавляет ФИФА не по праву и не вызывает никакого доверия на этой должности», — цитирует француза L'Equipe.

Он также подчеркнул, что раньше Инфантино постоянно критиковал ФИФА.

«Как он может продвигать женский футбол, если он всегда смеялся над ним? Инфантино никогда не верил в него», — сказал Платини.

Мишель Платини покинул должность президента УЕФА в 2016 году по итогам коррупционного скандала.

Ранее сообщалось, что Блаттер намерен подать в суд на ФИФА и Инфантино.