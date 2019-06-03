Платини заявил, что нынешний глава ФИФА Инфантино не вызывает у него доверия
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«Он очень хороший юрист, прекрасный генеральный секретарь, но он возглавляет ФИФА не по праву и не вызывает никакого доверия на этой должности», — цитирует француза L'Equipe.
Он также подчеркнул, что раньше Инфантино постоянно критиковал ФИФА.
«Как он может продвигать женский футбол, если он всегда смеялся над ним? Инфантино никогда не верил в него», — сказал Платини.
Мишель Платини покинул должность президента УЕФА в 2016 году по итогам коррупционного скандала.
Ранее сообщалось, что Блаттер намерен подать в суд на ФИФА и Инфантино.