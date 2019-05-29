Блаттер намерен подать в суд на ФИФА и Инфантино
- Reuters
По словам Блаттера, которые передаёт L’Equipe, исковое заявление к ФИФА и Инфантино будет подано до конца мая в Цюрихе.
Он отметил, что намерен получить компенсацию за моральный вред, который был ему нанесён в результате публикации информации, не соответствующей действительности.
В 2016 году Блаттер был отстранён на восемь лет от футбола из-за подозрений в коррупции. Затем приговор был смягчён до шестилетнего отстранения.
Ранее сообщалось, что ФИФА вернёт понятие «коррупция» в кодекс организации по этике.