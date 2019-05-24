СМИ: ФИФА вернёт понятие «коррупция» в кодекс организации по этике

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Международная федерация футбола (ФИФА) намерена вернуть в кодекс организации по этике понятие «коррупция».
СМИ: ФИФА вернёт понятие «коррупция» в кодекс организации по этике
  • Reuters

Как сообщает Associated Press, вопрос необходимости включения понятия «коррупция» в обновлённый кодекс по этике ФИФА должен быть окончательно решён на заседании организации в Париже в начале июня.

Отмечается, что в августе 2018 года на закрытой встрече ФИФА было принято решение заменить слово «коррупция» на новый вид нарушения — «диффамация», означающий распространение порочащих организацию сведений. После этого подобный шаг был подвергнут критике со стороны президента ФИФА Джанни Инфантино.

По информации издания, помимо уточнения формулировок, в обновлённый кодекс по этике могут включить более жёсткие критерии отбора для лиц, которые входят в комитет по этике ФИФА.

Ранее сообщалось, что ФИФА признала экс-главу Футбольной ассоциации Южного Судана виновным в хищении средств.

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