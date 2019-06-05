Глава ФИФА Инфантино ответил на критику со стороны Платини

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино прокомментировал критическое заявление бывшего вице-президента организации Мишеля Платини о нелегитимности пребывания швейцарца на его посту.

«Мы живём в странах, где ты имеешь возможность свободно выражать своё мнение, и это замечательно. Мы работали вместе девять лет, сделав многое в УЕФА. Каждый волен сам выбирать свою судьбу, однако все мы ограничены правилами и законами. И если ты хочешь быть частью футбола, то обязан уважать правила», — приводит слова Инфантино ТАСС.

В 2015 году Мишель Платини был отстранён от футбольной деятельности за получение взятки от бывшего главы ФИФА Зеппа Блаттера. Срок дисквалификации завершится в 2021 году.

Ранее сообщалось, что Инфантино переизбран на пост главы ФИФА.