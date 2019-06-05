Инфантино признал, что его работа на посту главы ФИФА не была идеальной

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Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино прокомментировал итоги своей работы.
Инфантино признал, что его работа на посту главы ФИФА не была идеальной
  • Reuters

«Последние три года и четыре месяца не были идеальными. Я, безусловно, делал ошибки, но я постараюсь совершенствоваться и делать работу лучше», — цитирует главу организации РИА Новости.

При этом он отметил, что после его прихода никто не говорит о кризисе и коррупции в ФИФА. По его мнению, удалось изменить ситуацию в лучшую сторону.

«Мы превратили ФИФА в организацию, которая является синонимом репутации, доверия, честности, равенства и прав человека», — добавил Инфантино.

5 июня на конгресс ФИФА в Париже состоятся выборы президента организации. Инфантино является единственным кандидатом.

Ранее Инфантино по-русски поблагодарил Россию за ЧМ-2018.

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