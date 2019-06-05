Инфантино признал, что его работа на посту главы ФИФА не была идеальной
- Reuters
«Последние три года и четыре месяца не были идеальными. Я, безусловно, делал ошибки, но я постараюсь совершенствоваться и делать работу лучше», — цитирует главу организации РИА Новости.
При этом он отметил, что после его прихода никто не говорит о кризисе и коррупции в ФИФА. По его мнению, удалось изменить ситуацию в лучшую сторону.
«Мы превратили ФИФА в организацию, которая является синонимом репутации, доверия, честности, равенства и прав человека», — добавил Инфантино.
5 июня на конгресс ФИФА в Париже состоятся выборы президента организации. Инфантино является единственным кандидатом.
Ранее Инфантино по-русски поблагодарил Россию за ЧМ-2018.