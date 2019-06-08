Колосков прокомментировал возможное непопадание России в новую Лигу чемпионов

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Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков поделился мнением о словах представителя испанской Примеры Даниэля Серехидо, согласно которым Россия может не попасть в сетку нового формата Лиги чемпионов из-за низких коэффициентов в рейтинге Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Колосков прокомментировал возможное непопадание России в новую Лигу чемпионов
  • РИА Новости

«Если испанец говорит, что такое возможно, значит, так и есть. Но не думаю, что это коснётся всех наших команд. Всё-таки в России есть три-четыре клуба, у которых стабильное финансирование на уровне европейских лиг, заслуги, регалии», — цитирует экс-главу РФС «Спорт-Экспресс».

Тем не менее он не исключил подобного исхода, так как на данный момент в исполкоме УЕФА нет российских представителей. При этом он добавил, что интересы страны могут защитить глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин и президент ЦСКА Евгений Гинер, которые состоят в Ассоциации европейских футбольных клубов. Также Колосков отметил, что в авторитете у УЕФА находится гендиректор РФС Александр Алаев.

«Всё делается в интересах ведущих клубов, а не национальных лиг. А в исполкоме РФС должны заниматься не вопросами расширения РПЛ и лимитом, а конкретными делами, связанными с защитой интересов наших клубов на европейской арене. Если Россию оттуда отрежут, то от нас ничего не останется. Очень много зависит от активности наших руководителей клубов и федераций», — сказал Колосков.

Ранее в Ла Лиге заявили, что Россия может не попасть в новую Лигу чемпионов.

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