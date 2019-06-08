Кикнадзе: изменения в ЛЧ уменьшат шансы участия российских клубов

Короткая ссылка
Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе согласился с мнением представителя испанской футбольной Примеры Даниэля Серехидо, что Россия может не попасть в сетку нового формата Лиги чемпионов из-за низких коэффициентов в рейтинге Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Кикнадзе: изменения в ЛЧ уменьшат шансы участия российских клубов
  • Reuters

«Я абсолютно согласен с Даниэлем Серехидо, что предлагаемые изменения формата лиги приведут к уменьшению шансов российских клубов на участие в основном турнире. Это будет турнир для богатых», — цитирует гендиректора «Локомотива» «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что изменения произойдут не раньше 2024 года, но ведущие лиги настроены категорически против нового формата.

Согласно новому предложению, с 2024 года в турнире должны остаться 32 клуба, но на групповом этапе они будут разбиты не на восемь групп по четыре команды, а на четыре группы по восемь команд. 

Шесть первых команд из каждой группы будут сохранять места в Лиге чемпионов на следующий сезон. Таким образом, согласно новым правилам, ежегодно в турнир могут входить только восемь новых команд.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал возможное непопадание России в новую Лигу чемпионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить