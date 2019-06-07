Без матчей в холод и c учётом интересов телезрителей: как устроен новый календарь РПЛ

Российская премьер-лига (РПЛ) презентовала проект календаря на сезон-2019/20. В соответствии с графиком игры первенства страны начнутся 14 июля и завершатся 17 мая. Алгоритм, по которому составлялось расписание, специально для чемпионата разработали в лаборатории исследований спорта Высшей школы экономики. Теперь в чемпионате сыграют меньше матчей в тяжёлых климатических условиях, а игры лидеров автоматически развели по разным турам.

«Спортивный календарь — основа продукта»

Новый проект календаря сезона-2019/20 Российской премьер-лиги стал прямой противоположностью своим предшественникам. Раньше лига проводила по несколько ключевых матчей в один день и назначала игры в зимнее время года в регионы, где погода порой вмешивались в проведение встреч. Эти проблемы исправлены в новом календаре.

Всё дело в том, что впервые в истории чемпионата России при разработке и формировании календаря была использована новая математическая система.

Ранее матчи главного футбольного первенства страны расставлялись по турам с помощью таблицы Бергера. По этой системе клубы, по сути, просто передавали друг другу соперников по ходу сезона. Кроме того, работа по таблице Бергера не предполагала учёта климата тех или иных регионов, и руководителям РПЛ в случае резкого ухудшения погоды приходилось вручную менять команды кругами или переносить матчи на резервные дни.

Новый календарь руководство разработало, применив научный подход. В формировании расписания футбольного года функционерам помогли в лаборатории исследований спорта Высшей школы экономики. За основу был взят алгоритм создания календарей в ведущих чемпионатах Европы. В расписании учтены следующие факторы: безопасность, участие клубов в еврокубках, перерывы на матчи национальных сборных и климатические зоны регионов.

«Спортивный календарь — это основа продукта, предоставляемого РПЛ. Поэтому он должен учитывать интересы не только команд и спортсменов, но и болельщиков, а также основного вещателя и спонсоров. В связи с этим мы приняли решение изменить сам подход к его составлению и обратились к научному сообществу, поскольку реализовать эти задачи с учётом массы ограничений можно только при помощи математического алгоритма подбора различных вариантов», — прокомментировал нововведение глава РПЛ Сергей Прядкин.

Увеличение игр в южном кластере в зимнее время

Вспоминая о массе проблем и запросов со стороны клубов, которые жаловались на сильный холод, мешающий игрокам и доставляющий серьёзный дискомфорт зрителям, зимние матчи РПЛ практически полностью вынесли с территории Урала и Поволжья.

Так, игры 18-го и 19-го туров, назначенные на первые и вторые выходные декабря, примут Москва, Ростов, Краснодар, Тула, Сочи, Самара, Тамбов, Грозный и Санкт-Петербург, где 1 декабря «Зенит» встретится со столичным «Спартаком».

Перенос дерби двух столиц на столь поздний срок поначалу вызвал удивление у экспертов и болельщиков, но в ведомстве пояснили, что при формировании календаря стадион на Крестовском острове рассматривался с пометкой южного кластера: арена оборудована закрывающейся крышей и собственным климат-контролем.

К слову, в тех же точках России чемпионат стартует и после перерыва, 1 марта. В Санкт-Петербурге «Зенит» примет «Локомотив», «Краснодар» встретится с Уфой, «Тамбов» сыграет с «Рубином», «Урал» будет гостить у ЦСКА. Кроме того, «Ахмат» сыграет с «Ростовом», «Сочи» с «Арсеналом», «Динамо» примет «Спартак», а «Крылья Советов» разделят самарский стадион с «Оренбургом».

При этом стоит отметить, что в пользу проведения игр в этих регионах говорят не только климатические показатели, но и развитая инфраструктура новых стадионов большинства из вышеназванных городов.

По схожему алгоритму свёрстана и часть календаря, которая приходится на позднюю осень. Принимающей стороной выступают представители южных широт и хозяева стадионов ЧМ-2018.

В интересах безопасности

Помимо кропотливой работы над климатической картой России, составители календаря учитывали запросы от МВД и аспекты, связанные с обеспечением безопасности зрителей.

В связи с этим календарь сделали с минимальным пересечением домашних матчей «Спартака» и ЦСКА. Непримиримые соперники окажутся вместе в столице лишь в трёх турах предстоящего чемпионата. Дважды во время очного противостояния («Спартак» — ЦСКА, 18 августа; ЦСКА — «Спартак», 12 апреля), а также в 14-м туре, на который запланировано два столичных матча. Красно-синие встретятся с «Динамо», а красно-белые отправятся в Черкизово к «Локомотиву».

Однако с учётом того, что «Локомотив» и ЦСКА в этот период параллельно будут проводить матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, эти встречи пройдут в разные дни.

Ещё одну сложность при формировании расписания на сезон создала «Самара Арена». Ведь стадион на Волге на время станет домом не только для местных «Крыльев Советов», но и для «Оренбурга», чей «Газовик» не прошёл лицензирование из-за малой вместимости.

По заявкам телезрителей

Кроме того, учитывались интересы телевизионной аудитории и основного вещателя, который апеллировал к фактам снижения интереса к футболу, когда в рамках одного дня проводилось несколько трансляций резонансных матчей. В связи с этим лига приняла решение не проводить более одной встречи в туре между представителями топ-5 российского футбола.

К примеру, в прошлом сезоне в рамках 24-го тура в один день с разницей всего лишь в два часа в Москве и Краснодаре прошли два матча, претендовавших на звание главной игры недели. Тогда ЦСКА и «Локомотив» разошлись миром, а на юге страны развернулось увлекательное футбольное шоу, в котором «Зенит» в дополнительное время вырвал победу у подопечных Мурада Мусаева.

Кроме того руководители РПЛ учли и другие факторы, касающиеся лидеров чемпионата. Так, было решено не начинать первенство с очных встреч ведущих коллективов. Благодаря этому команды успеют войти в сезон и к моменту решающих поединков наберут оптимальную форму, которая позволит обеспечить красивый зрелищный футбол.

Первая игра с участием двух представителей топ-5 РПЛ состоится в третьем туре: ЦСКА на своем поле примет обладателя Кубка России — столичный «Локомотив».

Запасной план

Однако, несмотря на научный подход и ощутимые плюсы нового календаря, его составители и руководители РПЛ оставили место для вынужденных манёвров, связанных с не запланированными при составлении расписания факторами.

В распоряжении клубов несколько резервных дней в конце февраля, на которые в случае необходимости можно перенести любой матч.

Кроме того, лига предоставила возможность по взаимному согласию команд меняться матчами первого и второго кругов. Эта опция впервые в нынешнем сезоне может быть использована уже в конце сентября: в день проведения матча 11-го тура между «Сочи» и «Ахматом» в городе на Чёрном море состоится российский этап «Формулы-1».