Прядкин рассказал о новой системе перехода клубов из ФНЛ в РПЛ
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- РИА Новости
«Вариантов было несколько. Большинством голосов был принят вариант, при котором 15-е и 16-е места сыграют переходные игры с третьей и четвёртой командами из ФНЛ. Но решение за исполкомом. Может быть, одна вылетит напрямую. В дальнейшем 17-е и 18-е места будут вылетать, а 16-е и 15-е будут играть переходные», — заявил Прядкин.
Также была создана рабочая группа по расширению РПЛ, которая будет функционировать на протяжении двух недель.
Ранее гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что клуб полностью поддерживает решение о расширении РПЛ.