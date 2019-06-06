Прядкин рассказал о новой системе перехода клубов из ФНЛ в РПЛ

Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что две последние команды элитного дивизиона страны получат возможность сохранить прописку.

«Вариантов было несколько. Большинством голосов был принят вариант, при котором 15-е и 16-е места сыграют переходные игры с третьей и четвёртой командами из ФНЛ. Но решение за исполкомом. Может быть, одна вылетит напрямую. В дальнейшем 17-е и 18-е места будут вылетать, а 16-е и 15-е будут играть переходные», — заявил Прядкин.

Также была создана рабочая группа по расширению РПЛ, которая будет функционировать на протяжении двух недель.

Ранее гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что клуб полностью поддерживает решение о расширении РПЛ.