Гендиректор «Уфы» Газизов: мы полностью поддерживаем решение о расширении РПЛ

Генеральный директор клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Уфа» Шамиль Газизов рассказал об изменениях в календаре чемпионата в связи с возросшим количеством команд в элитном футбольном дивизионе страны.

«Мы полностью и с оптимизмом поддерживаем решение о расширении РПЛ. Собственно, как и другие члены лиги, единственным, кто высказался против, насколько я понимаю, был «Спартак», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом RT.

Также генеральный директор «Уфы» рассказал о новой структуре календаря чемпионата.

«На сроки начала и конца чемпионата расширение повлиять не должно. По проекту, который прорабатывается, дополнительные игры придутся на середину недели. Таким образом, плотность увеличится, а календарь останется прежним», — сообщил функционер.

Ранее Широков раскритиковал идею о расширении РПЛ.