Гендиректор «Уфы» Газизов: мы полностью поддерживаем решение о расширении РПЛ
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- РИА Новости
«Мы полностью и с оптимизмом поддерживаем решение о расширении РПЛ. Собственно, как и другие члены лиги, единственным, кто высказался против, насколько я понимаю, был «Спартак», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом RT.
Также генеральный директор «Уфы» рассказал о новой структуре календаря чемпионата.
«На сроки начала и конца чемпионата расширение повлиять не должно. По проекту, который прорабатывается, дополнительные игры придутся на середину недели. Таким образом, плотность увеличится, а календарь останется прежним», — сообщил функционер.
Ранее Широков раскритиковал идею о расширении РПЛ.