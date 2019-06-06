Гендиректор «Уфы» Газизов: мы полностью поддерживаем решение о расширении РПЛ

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Генеральный директор клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Уфа» Шамиль Газизов рассказал об изменениях в календаре чемпионата в связи с возросшим количеством команд в элитном футбольном дивизионе страны.
Гендиректор «Уфы» Газизов: мы полностью поддерживаем решение о расширении РПЛ
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

«Мы полностью и с оптимизмом поддерживаем решение о расширении РПЛ. Собственно, как и другие члены лиги, единственным, кто высказался против, насколько я понимаю, был «Спартак», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом RT.

Также генеральный директор «Уфы» рассказал о новой структуре календаря чемпионата.

«На сроки начала и конца чемпионата расширение повлиять не должно. По проекту, который прорабатывается, дополнительные игры придутся на середину недели. Таким образом, плотность увеличится, а календарь останется прежним», — сообщил функционер.

Ранее Широков раскритиковал идею о расширении РПЛ.

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