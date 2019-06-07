«Оренбург» будет проводить домашние матчи РПЛ на «Самара Арене»

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Футбольный клуб «Оренбург» будет проводить домашние матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) на стадионе «Самара-Арена».
«Оренбург» будет проводить домашние матчи РПЛ на «Самара Арене»
  • РИА Новости

Об этом сообщил спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин, слова которого передаёт «Матч ТВ».

Он отметил, что домашний стадион «Оренбурга» не прошёл лицензирование, потому в качестве основной была выбрана «Самара Арена», на которой также будут играть «Крылья Советов».

«По этой причине в новом календаре пришлось разводить «Оренбург» и «Крылья Советов». Да, высока вероятность, что «Оренбург» будет проводить домашние матчи в Самаре», — добавил Пышкин.

Ранее РПЛ представила календарь матчей на сезон-2019/20.

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