РПЛ представила календарь матчей на сезон-2019/20

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Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) огласила календарь матчей на сезон-2019/20.
РПЛ представила календарь матчей на сезон-2019/20
  • РИА Новости

Первой игрой нового сезона станет матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом», который состоится 6 июля.

Первый тур РПЛ пройдёт 14 июля. Заключительным туром первой половины сезона станет 19-й, который состоится 8 декабря.

После зимнего перерыва чемпионат возобновится 1 марта. Заключительный тур сезона запланирован на 17 мая.

Отмечается, что точные время и дата матчей будут объявлены позднее, а также что  каждый клуб будет вправе поменять только один матч в сезоне кругами с остальными командами.

Ранее сообщалось, что клубы РПЛ выступили за расширение лиги.

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