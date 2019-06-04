«Забить до и после перерыва»: СМИ узнали новые подробности дела о договорных матчах в испанской Примере

Дело об организации договорных матчей в испанской Примере обрастает новыми подробностями. В частности, испанские СМИ опубликовали стенограммы телефонных разговоров одного из фигурантов расследования, из которых можно сделать вывод, что около семи игроков «Вальядолида» причастны к преступным схемам. По версии правоохранительных органов, футболисты должны были обеспечить как минимум по одному голу в свои ворота в каждом из таймов в матче с «Валенсией». Капитан команды Борха Фернандес якобы получил за это €50 тыс.

«Валенсия» должна выиграть в первом и втором таймах»

В Испании продолжается расследование громкого дела о договорных матчах в национальном чемпионате. Под подозрением правоохранительных органов оказались сразу несколько игр в разных дивизионах.

Среди них есть и матч Примеры. Речь идёт о противостоянии «Вальядолида» и «Валенсии» в последнем туре, которое состоялось 18 мая. Хозяева на тот момент уже сохранили место в элите, а вот гостям нужно было непременно выигрывать, чтобы пробиться в Лигу чемпионов. В результате фаворит взял верх, забив по мячу в каждом из таймов.

Однако спустя несколько дней после матча полиция задержала сразу несколько человек в Уэске, Малаге, Ла-Корунье, Мадриде и Вальядолиде. В числе арестованных оказался экс-капитан «Вальядолида» Борха Фернандес, для которого матч с «Валенсией» стал последним в карьере.

Мало того, в день ареста испанец планировал встретиться с президентом клуба Роналдо, чтобы обсудить свою дальнейшую судьбу в клубе.

Спустя несколько дней после задержаний испанская пресса раскрыла некоторые подробности расследования. Исходя из стенограммы прослушанных полицией телефонных разговоров, сразу семь футболистов «Вальядолида» якобы помогли обеспечить нужный результат в матче с «Валенсией».

По информации СМИ, разговор был о том, чтобы уступить сопернику в обоих таймах. Замешанные в сговоре игроки поставили по €10 тыс. на данный исход и удвоили сумму.

«Послушай, брат, «Валенсия» выиграет в первом и втором таймах. Другими словами, они должны не просто победить «Вальядолид», но и забить как до, так и после перерыва. Только об этом никто не должен знать. Совсем никто, даже близкие друзья», — приводит El Mundo слова телефонного разговора с другом одного из главных действующих лиц заговора, экс-нападающего Карлоса Аранды.

В другом разговоре он как раз рассказал о том, что было подкуплено не более семи футболистов «Вальядолида». При этом руководство клуба ни о чём не догадывалось.

€50 тысяч для капитана и тайная встреча с партнёрами

Весьма любопытна личность самого Аранды. За свою карьеру он успел поиграть в восьми испанских клубах («Вильярреал», «Альбасете», «Севилья», «Нумансия», «Осасуна», «Леванте», «Сарагоса» и «Гранада»). Следствие полагает, что именно Карлос договаривался с действующими футболистами о проигрыше матчей.

Другое важное действующее лицо — куда более известный футболист Рауль Браво. С 2001-го по 2007 год он провёл около 70 матчей за мадридский «Реал», в составе которого дважды выигрывал чемпионат Испании и один раз — Лигу чемпионов.

По версии следствия, он ставил на договорные матчи крупные суммы и непосредственно курировал всю систему. В настоящий момент Браво находится под стражей.

Что касается матча между «Валенсией» и «Вальядолидом», то в преддверии игры уже упомянутый Аранда якобы встретился с капитаном команды Фернандесом и заплатил ему €50 тыс. за обеспечение нужного результата.

Фернандес, в свою очередь, предположительно, собрал нужных для обеспечения результата одноклубников в доме нападающего «Вальядолида» Кеко, где они и обсудили всю схему. Аранда, по информации следствия, также посоветовал одному из своих знакомых поставить на поражение «Вальядолида» в обоих таймах крупную сумму.

Операция «Ойкос»

Как уже говорилось, задержания в ходе операции «Ойкос» прошли в конце мая сразу в нескольких городах Испании. Помимо Браво, Аранды и Фернандеса был арестован также Иньиго Лопес, который в завершившемся сезоне выступал за «Депортиво».

Все находящиеся под стражей футболисты не смогли дать какие-либо комментарии, но за Фернандеса это сделал его адвокат.

«Чтобы понять расстройство Борхи, нужно его увидеть. Ему доверяли в «Вальядолиде», он был капитаном. Он сотрудничает с полицией и не собирается отсиживаться», — заявил представитель экс-капитана.

«Вальядолид» — не единственный футбольный клуб, игроки которого подозреваются в участии в преступных схемах.

Также были допрошены полузащитник «Хетафе» Самуэль Сайс, который в настоящий момент отдыхает с семьёй на Ибице, Карлос Кабальеро из «Фуэнлабрады» и экс-футболист «Кариньены» Карлос Брионес.

А вот президент «Уэски» Агустин Ласаоса оказался в изоляторе. Его клуб оказался на первом плане расследования.

Интерес у следствия вызвал матч предпоследнего тура Сегунды, второго по силе дивизиона Испании, прошлого сезона, в котором «Уэска» уступила «Химнастику» из Таррагоны. Этот результат позволил последним сохранить место в подэлитном дивизионе. «Уэска» же на тот момент уже гарантировала себе повышение в классе. При этом было зафиксировано аномальное количество ставок на Украине и в Азии на победу «Химнастика».

Вопросы у следствия возникли и к некоторым матчам «Уэски» в Примере. В частности, в 36-м туре команда на 98-й минуте пропустила решающий мяч от «Бетиса», а в 37-м позволила «Валенсии» отличиться пять раз уже в первом тайме. В результате подопечные Франсиско Родригеса вылетели обратно в Сегунду.

Также под подозрением оказался матч между «Кариньеной» и «Сариньеной» в прошлом сезоне в рамках четвёртого по силе дивизиона страны.

По версии правоохранительных органов, организаторы и участники преступной схемы зарабатывали огромные деньги на ставках. При этом система работала одинаковым образом. Организаторы выбирали подходящие матчи в начале и конце сезона и договаривались с ветеранами клубов, которые уже подключали к делу некоторых партнёров.

После согласия футболисты получали половину суммы, а оставшуюся часть им выплачивали уже после обеспечения необходимого результата.

Сообщается, что расследование инициировало руководство «Ла Лиги», которое обратилось в полицию ещё в мае 2018-го. Правоохранительные органы, в свою очередь, начали собирать информацию по участникам преступной схемы. В частности телефон Аранды прослушивали около полугода.