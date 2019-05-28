СМИ: В Испании начато расследование возможных договорных матчей с участием клуба Примеры

Полиция Испании начала расследование в отношении клубов «Уэска» и «Химнастик» в связи с их матчем в рамках 41-го тура Сегунды.

Как сообщает Marca, на матч «Уэски», к моменту игры уже обеспечившей себе выход в Примеру на сезон-2018/19, и «Химнастика», боровшегося за сохранение прописки в Сегунде, было сделано подозрительно большое количество ставок, что и привлекло внимание правоохранителей.

Отмечается, что под подозрения попал ещё ряд матчей, в связи с чем были произведены аресты. Сообщается, что в число задержанных вошёл бывший футболист мадридского «Реала» Рауль Браво, полузащитник «Вальядолида» Борха Фернандес, защитник «Депортиво» Иньиго Лопес, а также президент и глава медицинского штаба «Уэски».

Ранее сообщалось, что «Барселона» отправит Вальверде в отставку.