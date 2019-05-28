СМИ: «Барселона» отправит Вальверде в отставку

Эрнесто Вальверде с большой долей вероятности в ближайшее время покинет пост главного тренера «Барселоны».

Руководство каталонцев приняло решение отказаться от услуг наставника в связи с неубедительными результатами команды в завершившемся сезоне.

Издание Football Espana со ссылкой на El Mundo информирует, что официально об отставке Вальверде может быть сообщено в ближайшие часы, при этом источник, близкий к клубу, не исключает, что о расставании может быть объявлено позднее.

В сезоне-2018/19 «Барселона» стала чемпионом страны, однако в прошедшие выходные уступила «Валенсии» в финале Кубка Испании, а ранее не смогла пробиться в финал Лиги чемпионов после победы над «Ливерпулем» с разгромным счётом 3:0 в домашнем матче.