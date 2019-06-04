СМИ: Футболисты «Вальядолида» уличены в договорном матче
- Reuters
Как сообщает El Mundo, речь идёт о встрече заключительного, 38-го тура испанской Примеры с «Валенсией».
По информации издания, для обеспечения выигрышей в различных букмекерских конторах «Валенсия» должна была выиграть в первом и во втором таймах. Для этого организаторы через полузащитника и капитана «Вальядолида» Борху Фернандеса, завершившего карьеру по окончании сезона, подкупили минимум семерых его одноклубников.
Отмечается, что руководство клуба и тренерский штаб не знали о сговоре.
Ранее сообщалось, что в Испании начато расследование возможных договорных матчей с участием клуба Примеры.