СМИ: Футболисты «Вальядолида» уличены в договорном матче

Семь игроков футбольного клуба «Реал Вальядолид» обвиняются в организации договорного матча.

Как сообщает El Mundo, речь идёт о встрече заключительного, 38-го тура испанской Примеры с «Валенсией».

По информации издания, для обеспечения выигрышей в различных букмекерских конторах «Валенсия» должна была выиграть в первом и во втором таймах. Для этого организаторы через полузащитника и капитана «Вальядолида» Борху Фернандеса, завершившего карьеру по окончании сезона, подкупили минимум семерых его одноклубников.

Отмечается, что руководство клуба и тренерский штаб не знали о сговоре.

Ранее сообщалось, что в Испании начато расследование возможных договорных матчей с участием клуба Примеры.