Языковой барьер, смена тренеров и слабые партнёры: почему выступление Головина в «Монако» нельзя считать провальным

Британский портал Goal назвал переход Александра Головина из московского ЦСКА в «Монако» самым провальным трансфером последнего года. По мнению издания, футболист не смог выступить на должном уровне и сделка оказалась неудачной для обеих сторон. Однако комментатор «Матч ТВ» Александр Неценко считает, что россиянин провёл вполне приемлемый сезон, а для его не самого яркого выступления есть объективные причины. Почему первый год Головина в чемпионате Франции нельзя считать неудачным — в материале RT.

Около года назад российский футболист Александр Головин перешёл в «Монако» и отправился покорять чемпионат Франции. После впечатляющего выступления на домашнем чемпионате мира и многолетней успешной карьеры в ЦСКА, полузащитник весьма обоснованно привлёк внимание скаутов крупнейших европейских клубов. Однако он остановил свой выбор на не самом звёздном, но славящимся своим умением выращивать таланты коллективе. По ряду причин, в основном абсолютно не связанных с игроком, первый сезон в Лиге 1 получился не слишком ярким, а потому некоторые поспешили назвать его трансфер самым неудачным за прошедшие 12 месяцев.

Подобное мнение озвучил известный британский портал Goal.com. В статье отмечается, что высокие результаты на мундиале объясняют интерес к Головину со стороны «Монако», «Челси» и «Ювентуса». При этом говорится, что футболист не смог оправдать вложенные в него средства.

«Переход за €30 млн оказался довольно неудачным для обеих сторон, так как Головин совсем не справился со своими задачами во Франции. Есть основания утверждать, что это был крупнейший трансферный провал в европейском футболе за последние 12 месяцев», — говорится в статье на официальном сайте издания.

Судя по всему, с этим согласны и представители европейского портала Transfermarkt, специализирующегося, в частности, на оценке трансферной стоимости футболистов. По информации «Чемпионата», аналитики издания приняли решение «снизить цену» Головина с €30 млн до €25 млн. Однако в качестве причины указывается не столько неудачная игра самого Александра, сколько разочаровывающие результаты «Монако» в целом.

Стоит признать, что для самого коллектива прошедший год вряд ли можно назвать успешным. Ещё сезон назад монегаски были главными конкурентами «Пари Сен-Жермен» в борьбе за победу в первенстве Франции, а в прошедшем сезоне они боролись за выживание. В итоге клуб финишировал на 17-й строчке, лишь в двух очках от зоны стыковых матчей. Во многом причиной этого стала неоднозначная трансферная кампания «Монако», который летом лишился множества лидеров и не смог должным образом восполнить эти потери.

Что касается самого Головина, то его выступление трудно назвать однозначно удачным. Он пропустил несколько важных игр из-за травмы лодыжки, а также схлопотал четырёхматчевую дисквалификацию за грубое нарушение правил против хавбека «Лиона» Набиля Фекира. Но даже несмотря на всё это, футболист стал вторым в команде по системе «гол + пас» с четырьмя мячами и четырьмя результативными передачами в 35 встречах, и это при том, что он действует на позиции центрального полузащитника. Для сравнения: столько же баллов на счету флангового нападающего Желсона Мартинша, а больше лишь у центрфорварда «Монако» Радамеля Фалькао (16 + 2).

Таким образом, выступление Головина уже вряд ли можно считать провальным. Особенно учитывая тот факт, что в ключевой момент именно российский полузащитник стал творцом важнейшей победы над «Амьеном» в предпоследнем туре чемпионата Франции. В этой встрече он записал на свой счёт гол и результативную передачу и тем самым спас команду от вылета.

Такого же мнения придерживается комментатор французского первенства на «Матч ТВ» Александр Неценко. По его словам, прошедший сезон получился для Головина трудным, но вполне приемлемым для дебюта в европейском футболе.

«К Головину меньше всего вопросов. Он попал в очень сложную ситуацию, поскольку «Монако» продал большое количество лидеров, а пришедшие им на смену не заиграли на должном уровне. Сам Александр сделал всё что мог. Что касается его результативности, то она не могла быть высокой: ведь он действует на позиции опорного полузащитника. В его обязанности входит доставка мяча к чужой штрафной площади, снабжение футболистов атакующей линии», — заявил Неценко.

По его словам, под определение «провальный трансфер» больше подходит переход Алексиса Санчеса из «Арсенала» в «Манчестер Юнайтед», который «зарабатывает больше всех в АПЛ, но не появляется на поле».

При этом Неценко отметил, что Головин мог бы провести значительно более успешный сезон, если бы не целый ряд факторов — как относящихся к самому спортсмену, так и к клубу в целом. По его словам, Александр недостаточно хорошо знал французский язык, вследствие чего не мог общаться с партнёрами на должном уровне. Ещё одной его проблемой стало отсутствие спортивной наглости, что заставляло главного тренера «Монако» Леонарду Жардима просить россиянина чаще брать инициативу на себя.

«В руководстве «Монако» также существовал серьёзный конфликт, в центре которого были новый спортивный директор Майкл Эменало, который ранее работал в «Челси», и Жардим, тесно сотрудничавший с его предшественником Луишем Кампушем. В результате это привело к увольнению португальца и приходу Тьерри Анри, который оказался неготовым к работе тренером», — отметил эксперт.

Так, назначение Анри напрямую отразилось на Головине, который стал играть на несвойственных для себя позициях. Если при португальце он стабильно появлялся на своём излюбленном месте в центре полузащиты, то при французе успел попробовать себя не только в роли вингера, но и центрфорварда.

При этом Неценко выразил мнение, что Головин сделал правильный выбор, согласившись на переход в «Монако». По его словам, в случае переезда в «Челси» предыдущий год мог получиться значительно менее успешным.

«Не считаю ошибкой его отъезд во Францию. В «Челси» он бы сидел на скамейке, ведь по ходу сезона Маурицио Сарри чётко показал, кто является игроком основного состава, а кто — запасным», — сказал комментатор.

При этом комплименты в адрес Головина поступали не только от российских журналистов, но и от партнёров россиянина по «Монако». Так, испанский полузащитник Сеск Фабрегас признавался, что восхищён работой Александра на тренировках.

«У нас есть футболист Головин, ему 23 года. Он бьёт по мячу и делает это очень сильно. Я смотрю на это с удивлением — сейчас я не могу так сделать. Он понятия не имеет, что я отдал бы всё, чтобы стать таким же, снова делать то же самое. Когда выступал в «Арсенале», мы с Хосе Антонио Рейесом тоже носились на тренировках», — цитирует Фабрегаса Mundial.

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Кроме того, прогресс Головина отмечал бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев. По его словам, в будущем российского полузащитника ждёт очень яркая карьера.

«Точно могу сказать, что через год, максимум через два за Сашей будет стоять очередь из топ-клубов. С одной стороны, у него талант, а с другой — целеустремленный характер, и он относится к футболу как к работе. Очень сложно прийти в новый клуб, чемпионат, страну. Блистать в команде, которая находится в кризисе. Это практически невозможно. Плюс языковой барьер. История знает много примеров, когда в гораздо менее сложных ситуациях игроки испытывали трудности», — цитирует Васильева Sport24.

Частично согласился с ним и Неценко. Комментатор не стал отрицать, что в будущем Головин может стать высококлассным футболистом.

«Такое может случиться, нельзя это отрицать. Но Головину необходимо очень сильно прибавлять. У него есть все задатки, чтобы стать хорошим, качественным игроком. Возможно, не звездой мирового футбола, но спортсменом, на которого будет спрос. «Монако» — вполне подходящая площадка для этого», — заключил журналист.